Nu er det blevet lettere at sælge den brugte bil uden plader

Cirka 250 synshaller over hele landet har fået lov til at sælge prøvemærker. Det var hidtil forbeholdt 10 af Skats kontorer

10. Så få adresser har vordende bilsælgere hidtil haft at køre til, hvis de ville sælge deres brugte bil uden nummerplader.

I det tilfælde skal bilen nemlig som minimum bruge et sæt prøvemærker, hvis køberen skal kunne køre den hjem, og de kunne tidligere kun fås via posten eller på et af i alt 10 motorkontorer og toldekspeditioner. Det gjorde det især besværligt at handle bil, hvis man boede langt fra Skats kontorer eller ville handle i en weekend.

Det er dog en hovedpine, Motorstyrelsen har gjort noget ved. Den nye styrelse indledte efter sin etablering i juli sidste år et samarbejde med 250 synshaller, der har gjort det muligt at hente prøvemærker samme sted, som man længe har kunne hente nummerplader.

- Samarbejdet med synshallerne er et godt eksempel på, hvordan man på en forholdsvis enkel måde kan gøre det lidt lettere at være bilejer eller virksomhed indenfor autobranchen, siger Jens Otto Størup, der er direktør i Motorstyrelsen, i en pressemeddelelse.

60.000 mærker om året

Prøvemærkerne gælder kun en enkelt dag, men til gengæld koster de også kun 100 kroner mod 1180 kroner plus gebyr for et sæt nummerplader. For de penge sikrer man blandt andet, at bilen er ansvarsforsikret den dag, hvor den skal bevæge sig ud på vejene.

Ifølge pressemeddelelsen fra Motorstyrelsen bliver der hvert år brugt cirka 60.000 prøvemærker. Ud over at gøre det muligt at køre en nyindkøbt bil hjem uden nummerplader, kan de bruges, når man skal afprøve en bil, importere eller eksportere den.

Motorstyrelsen skriver, at mange allerede har taget ordningen til sig - hver femte prøvemærke bliver i øjeblikket hentet i en synshal, men man forventer, at andelen stiger, når flere bliver opmærksomme på muligheden.

Det er stadig muligt at få mærkerne tilsendt med posten, men ifølge styrelsen er det en mere upopulær løsning.

- Erfaringer viser, at mange borgere og virksomheder helst vil undgå den ventetid, som det indebærer, skriver Motorstyrelsen.

