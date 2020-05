Nu er det slut: Bilgigant dropper familiebil

Renault siger farvel til Espace og Scenic, Ford har droppet C-Max og Grand C-Max, og nu er det Volkswagen Group, som vil sige farvel til MPV'erne VW Sharan og Seat Alhambra.

Det skriver FDM.

Mediet skriver, at Volkswagen vil pensionere syvpersoners MPV'en med navnet Sharan.

- Produktionen stopper snart, og salget ophører inden udgangen af 2020, skriver FDM.

Desuden vil søsterbilen Seat Alhambra også udgå, og produktionen af modellen i Portugal er faktisk allerede stoppet.

Begge modeller kom på markedet i 1995, da de blev lanceret som en del af en MPV-trio med Ford. Hos dem hed modellen Galaxy. Bag udviklingen stod Volkswagen og Ford i fællesskab.

Anden generation af Sharan kom på markedet i 2010, og det er faktisk den udgave, vi stadig har i dag. Modellen fik et facelift i 2015. Nu er det dog slut med Volkswagens store MPV, og hvis man derfor søger en VW eller Seat med plads til syv, skal man ifølge FDM kigge efter VW Tiguan Allspace, Caravelle eller en Seat Tarraco.

Farvel til familiecontaineren

Multi Purpose Vehicle (MPV)-modellerne er og var, som navnet indikerer, kendt som bilmodeller, hvor det praktiske er i højsædet. Modellerne ligner en blanding mellem almindelige stationcars og minibusser og har ofte plads til flere end de almindelige fem personer, der kan være i en bil.

De blev vildt populære op gennem 1990'erne og 2000'erne, hvor mange af de store bilproducenter kastede sig over at bygge MPV'er, men i takt med at SUV'erne er blevet de foretrukne valg for mange familier, er MPV'erne forsvundet ud af modelprogrammerne.

Tal fra bilstatistik.dk viser, at der i 2005, 2006 og 2007 blev indregistreret henholdsvis 16.895, 17.134 og 20.437 nye MPV'er herhjemme.

I de tre år udgjorde MPV'erne samlet set henholdsvis 11,3 procent, 10,9 procent og 12,7 procent af det samlede nybilssalg i Danmark.

I 2017, 2018 og 2019 var salgstallene faldet til henholdsvis 13,943, 12.501 og 8.862 nye MPV'er.

I de år udgjorde MPV-salget henholdsvis 6,2 procent, 5,7 procent og 3,9 procent af det samlede nybilssalg. Indtil videre i 2020 udgør MPV'erne 2,7 procent af nybilssalget.

