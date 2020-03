Nu er det slut: BMW lægger øko-sportsvogn i graven

I seks år har man hos BMW kunnet købe en forholdsvis miljøvenlig sportsvogn, nemlig en i8. Modellen kom på markedet som BMW's første plug-in hybrid, som på én og samme tid formåede at have rigeligt med kræfter, men uden at være alt for hård ved naturen.

Men nu lægger BMW i8-modellen i graven, for fra midten af april vil der ikke længere blive bygget i8-modeller.

Det offentliggør BMW i en pressemeddelelse.

Siden lanceringen i 2014 har BMW solgt i8 i over 20.000 eksemplarer, hvilket får den tyske bilproducent til at betegne i8 som 'den bedst sælgende model i sit segment'.

Foruden mere almindelige elektrificerede biler benytter mange bilproducenter sig i dag af hybridteknologi, når de udvikler sportslige biler, men da BMW sendte i8 på gaden i 2014 var modellen blandt de første sportslige biler til at benytte sig af hybridteknologi.

BMW i8 var og er lidt endnu udstyret med en tre-cylindret benzinmotor, som yder 231 hk, og hertil kommer en elektrisk motor, som sender den samlede ydelse op på 374 hk og 570 Nm.

Modellen kan køre lige under 50 km på strøm alene, og forbruget er opgivet til 47,6 km/l, mens CO2-udledningen pr. km er 48 g. BMW i8 Coupé går fra 0 til 100 km/t på kun 4,4 sekunder.

Banet vejen

Siden BMW introducerede i8, har det tyske bilmærke sendt mange mere eller mindre elektrificerede modeller på gaden, og derfor kan man blandt andet købe elbilen i3 og i3S, ligesom man i mange bilklasser kan købe BMW'er i en hybrid- eller plug-in hybridudgave.

BMW har desuden offentliggjort, at det har planer om, at modelprogrammet fra 2023 skal inkludere 25 elektrificerede modeller, hvoraf mere end halvdelen vil være 100 procent elektriske biler.

- Som en pionér og et flagskib for køreglæde med plug-in hybridteknologi var BMW i8 den ideelle bil til jobbet lige fra begyndelsen, skriver BMW i pressemeddelelsen.

