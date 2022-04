Nu er det slut

Efter 29 år er det slut med produktionen af Ford Mondeoer til det europæiske marked. Den engang så populære bilmodel er røget ud i glemslen, fordi de højere SUV'er har overtaget forbrugernes interesse.

Det skriver det britiske medie Autocar.

Til Autocar fortæller en talsperson fra Ford, at den vigtigste grund til, at Ford dropper Mondeo-modellen i Europa, er, at 'kundernes præferencer ændres', og at Ford 'udvikler personbil-programmet i Europa til at møde nye kundebehov, idet vi overgår til en 100 procent elektrisk fremtid'.

Med andre ord: Kunderne vælger andre biltyper, og derfor giver det ikke mening at udvikle en ny Mondeo.

Dalende salg

Ford Mondeo blev i 1992 lanceret som Fords første såkaldte 'world car', og den har været på markedet i fire generationer. Herhjemme har Ford Mondeo over flere omgange været en af de mest populære bilmodeller, men nu er det altså slut.

Fra indgangen til 1995 og frem til og med februar i år er der blevet indregistreret 83.397 eksemplarer af Ford Mondeo som personbil i Danmark. Alene i 1997 blev det til over 7000 nye Ford Mondeo på danske plader. I 2015 og 2016 var salget stadig fornuftigt med henholdsvis 1746 og 1688 nye eksemplarer af bilmodellen, men særligt siden år 2019 er salget dalet. I 2020 blev det til 617 eksemplarer, 221 i år 2021 og blot 1 eksemplar af Ford Mondeo indtil videre i år.

Ford Mondeo er faktisk for nyligt blevet lanceret i en ny, femte generation, men den vil kun blive bygget i Kina, som også bliver det eneste marked, hvor den skal sælges. Her er efterspørgslen på biltypen nemlig stadig høj.