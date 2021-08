Nu er det snart slut

Få bilproducenter, når man ser bort fra de store sportsvognsproducenter, har gennem årene fået lige så meget anerkendelse og ros for deres motorer som italienske Alfa Romeo.

Er man bilentusiast, vender man sig formentlig om, hvis en Alfa med en V6-motor passerer ens vej, for lydbilledet er noget helt særligt.

Men inden længe er den slags noget, der hører fortiden til. Alfa Romeo bliver fra år 2027 et rent elektrisk mærke, der som det første bilmærke under den store Stellantis-koncern, vil overgå til udelukkende at producere og sælge elbiler.

Det skriver flere medier, blandt andre Automotive News Europe og Autoblog.

Kender ikke modellen

Inden for en for bilbranchen overskuelig fremtid vil Alfa Romeo altså være elbilproducent, men endnu står det ikke klart, hvilken model der vil blive den første elbil fra det italienske mærke.

Rygterne går ifølge medierne på, at det bliver en lille, kompakt elektrisk crossovermodel, som skal komme på markedet omkring år 2023, men det er endnu blot rygter.

Inden den første elbil fra Alfa Romeo kommer på markedet, vil italienerne dog introducere mærkets første plug-in hybrid, som efter planen skal komme på markedet i løbet af næste år, og som skal baseres på konceptbilen Tonale, som Alfa Romeo fremviste sidste år. Dermed bliver der også tale om en kompakt crossover.

Desuden har Stellantis planer om, at Opel og Fiat ligeledes skal blive 100 procent elektriske mærker. Opel fra år 2028 og Fiat fra år 2030, siger planerne fra Stellantis. I alt 14 bilmærker hører under Stellantis-koncernen.