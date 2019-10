Nu er det tid til vinterdæk: - Du løber en gevaldig risiko på sommerdæk

Når de danske bilister i disse dage bevæger sig ud på vejene, skal de være ekstra påpasselige. Ifølge DMI har nattefrosten nemlig sat ind, og med frosten følger ændrede forhold på de danske landeveje, og det betyder, at vinterdækkene skal findes frem igen.

Det oplyser Falck i en pressemeddelelse

- Hvis du stadig drøner rundt på dine sommerdæk, når det er frostvejr, så løber du en gevaldig risiko, siger Gunnar Thykjær, der er er Driftsdirektør hos Falck Vejhjælp, i pressemeddelelsen.

- Bremselængden på sommerdæk er markant længere end på vinterdæk i glat føre. Det er for det første farligt for dig selv og dine omgivelser, og det kan også blive en dyr fornøjelse, siger Gunnar Thykjær.

En tommelfingerregel siger, at der skal skiftes til vinterdæk, når dagtemperaturerne ligger stabilt på 7 grader eller derunder. Ifølge DMI’s tal var middeltemperaturen i oktober måned fra 2006-2015 på 9,8 grader, mens gennemsnittet for november måned var 6,3 grader. Nattefrosten i oktober er således et forvarsel om, at vi går mod koldere tider.

- Ideelt set bør du, som bilist skifte til vinterdæk, før frosten sætter ind, men mange glemmer det, og de opdager det først, når de mærker, at underlaget så småt begynder at skride under bilen. Der kan det være for sent, siger Gunnar Thykjær.

Mange fravælger vinterdæk

Det er sjældent, at vi i Danmark har meget koldt vejr i længere perioder, og måske spekulerer du på, om det overhovedet kan betale sig at skifte til vinterdæk.

Det enkle svar er, at det kan det, for når man kører på sommerdæk i vinterføre, kan man risikere at skulle bruge helt op til dobbelt så lang bremselængde, som hvis man kører på vinterdæk, hvilket kan føre til farlige situationer for både en selv og ens medtrafikanter.

Alligevel vælger ni procent af de danske bilister at køre på sommerdæk hele året. Det viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for Gjensidige Forsikring.

- Bremselængde er utroligt vigtigt, når det kommer til at undgå ulykker i trafikken, og her gør vinterdæk bare en rigtig stor forskel i forhold til sommerdæk, når det er vinterføre, og derfor bør man virkelig tænke sig godt om, inden man dropper at skifte sine sommerdæk ud, siger Henrik Sagild, skadedirektør hos Gjensidige Forsikring, i pressemeddelelsen.

Sådan skifter du dine hjul på bilen selv Det koster ikke nødvendigvis mange hundrede kroner at få et værksted eller andre professionelle til at skifte sommerdæk til vinterdæk, men har du mod på det, kan du sagtens spare pengene og klare opgaven selv. Det oplyser Falck i en pressemeddelelse, hvor de guider til, hvordan man gør. - Du kan selv skifte til vinterdæk, hvis du bare har en donkraft og en hjulnøgle, som findes i alle biler, skriver Falck i pressemeddelelsen. - Træk håndbremsen, og sæt bilen i gear. - Stil donkraften på bilens løftepunkter, som er nævnt i bilens instruktionsbog. - Placér anlægsfladerne på donkraften, så de er lige overfor hinanden. - Hæv bilen lidt ved hjælp af donkraften. - Løsn hjulboltene på hjulet lidt. - Hæv bilen helt op ved hjælp af donkraften, så hjulet er ca. 2-3 cm. over jorden. - Skru hjulboltene helt af, og fjern hjulet. - Sæt vinterhjulet på. - Spænd hjulboltene hårdt - med op til 10-13 kilos kraft. Husk at spænde boltene på kryds af hinanden. - Sænk bilen ved hjælp af donkraften. - Efterspænd hjulene, når du har kørt en tur. FDM har lavet en endnu mere udførlig guide, hvor du også kan blive klogere på, hvad du skal tænke over, hvis din bil er udstyret med automatiske dæktryksmålere. Den finder du her.

Sommerdæk bliver hårde

Et vinterdæk er i højere grad end et sommerdæk konstrueret til frost, kulde, våde og glatte veje. De indeholder ekstra naturligt gummi, så de ikke bliver så hårde i kulden som sommerdæk. Dækmønsteret leder snesjap og vand væk, så dækkene har et godt greb i asfalten. Vinterdæk giver dig derfor større sikkerhed på vejen om vinteren.

- Hvert eneste år bliver mange danskere i tvivl om, hvorvidt det er nødvendigt at skifte til vinterdæk. Vi oplever jo ikke altid ligefrem sibirisk kulde i Danmark. Men uanset om vejene er våde eller snefyldte, skærpes trafiksikkerheden med vinterdæk, siger Georg Nielsen, der er adm. direktør for Continental Dæk Danmark A/S, i en pressemeddelelse.

- Gummiblandingen i vinterdæk er anderledes end sommerdæk. De er fremstillet af blødere gummi, og derfor kan vinterdæk bedre stå fast på vejbanen. Under de kolde forhold bliver et sommerdæk hårdt og har ikke samme vejgreb som vinterdækket, siger han.

Selvom det ikke er lovpligtigt at skifte til vinterdæk, så er der lovkrav om, at vinterdæk skal have en mønsterdybde på 1,6 mm.

