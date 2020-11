Nu er dette bil-logo forbudt: Kan du se hvad det ligner?

En fransk domstol har midlertidigt givet Volvo-brandet Polestar forbud mod at bruge deres logo, som du kan se på billedet over artiklen, i Frankrig, efter der er faldet dom i en tre år lang strid mellem Citroën og Polestar over designet på sidstnævntes logo.

Det skriver mediet Autocar.

Officielle retsdokumenter fra 2017 viser ifølge mediet, at Citroëns moderselskab, PSA Group, bad Volvo om at stoppe med at benytte Polestars logo, som forestiller to vinkler sat over for hinanden, da franskmændene mente - og stadig mener - at det minder for meget om både Citroën-logoet og logoet på Citroëns luksusbrand, DS.

Volvo ville dog ikke stoppe med at bruge logoet, fordi det ifølge svenskerne ikke ligner PSA Groups logoer, og derfor endte sagen ved European Intellectual Property Office, som behandler sager om immaterielle rettigheder. Her fik Citroën dog ikke medhold i sagen.

Nu har en fransk domstol dog givet Citroën medhold og givet Polestar besked på at betale 150.000 euro til det franske brand foruden at betale sagsomkostningerne. Derudover må Polestar ikke bruge deres logo i Frankrig i seks måneder gældende fra juli 2020.

Her ses Polestars logo. Foto: Polestar

Her er Citroëns logo med de to buer. Foto: Citroën

Her er DS-brandets logo. Foto: DS

Sælger ikke biler der

Hos Polestar lader det til, at de tager dommen med forholdsvis stor ro.

- Polestar opererer ikke i Frankrig, og vi har pt ingen planer om at skulle operere i Frankrig, siger en talsperson fra Polestar til Autoar.

- Selvom vi ikke kan kommentere detaljerne i sagen, tror vi stærkt på positionen for vores brand og logo. Vi anerkender, at vi som et nyt, spændende bilmærke på markedet med ambitiøse planer om at hæve profilen for elektrisk mobilitet, tiltrækker opmærksomhed fra etablerede bilproducenter, siger talspersonen, som samtidig understreger, at dommen kun gælder i Frankrig.

Polestar blev stiftet som et brand under Volvos vinger i 2009. Historien melder ikke noget om, hvad der sker, når Polestar igen må bruge deres logo i Frankrig igen i januar 2021.

