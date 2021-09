Nu er elbilens vilde rækkevidde officiel

Hvor langt en elbil kan køre på en opladning - altså rækkevidden - er for mange et afgørende punkt, når det gælder de elektriske biler.

Nu har den amerikanske bilproducent Lucid Motors fået en officiel rækkevidde på deres kommende elbil, Air, og den kan klare helt op til 837 kilometer på en enkelt opladning.

Det skriver Lucid Motors i en pressemeddelelse.

Rækkevidden er officielt godkendt af Environmental Protection Agency (EPA), som er den standard, der bliver brugt i USA, når vi taler brændstoføkonomi og rækkevidde på biler. Det er altså den amerikanske udgave af det, vi i Europa kender som WLTP, og dermed er det ikke sikkert, at rækkevidden bliver præcis den samme for Lucid Air i Europa.

Rækkevidden på 837 kilometer på en opladning er den længste EPA-bekræftede nogensinde.

Det er versionen kaldet Lucid Air Dream Edition, som præsterer den lange rækkevidde, samtidig med at den leverer 933 hk.

Lucid Air bliver lanceret i fire forskellige varianter hen over de kommende år. Dream Air Edition bliver den første, som kommer på markedet, og den står til en amerikansk pris på 169.000 dollars, svarende til cirka 1,06 millioner kr.

Lucid Motors har tidligere bekræftet, at deres nye elbil kommer til Danmark som et af en række europæiske lande, og at den kan forhåndsreserveres for en pris fra 2000 kr. Lucid Motors har dog ikke oplyst noget om, hvordan det skal foregå, og hvorfra bilerne skal sælges. Modellen kan forhåndsreserveres på Lucids hjemmeside.

Hvad modellerne vil komme til at koste i Danmark er endnu ikke offentliggjort.