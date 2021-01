Nu er fusion blandt giganter en realitet

Verdens fjerdestørste bilproducent hedder fremover Stellantis. Det står klart, efter at Fiat Chrysler og PSA Group, som blandt andet tæller mærker som Opel, Peugeot og Citroën, lørdag langt om længe offentliggjorde fusionen mellem de to selskaber under det fælles nye navn Stellantis.

Aftalen beløber sig til over 320 milliarder kroner, og målet har været at skabe en bilproducent, der skal kunne sælge 'langt over' otte millioner biler hvert år under i alt 14 forskellige bilmærker.

Det skriver flere medier, blandt andre Bil24.no.

En kæmpe

Ifølge flere medier får Stellantis en størrelse, der gør, at de bedre kan konkurrere med rivaler som Toyota og Volkswagen.

Totalt vil Stellantis tælle omkring 400.000 ansatte, og det er selskabets forventning, at Stellantis kan spare fem milliarder euro på de årlige udgifter uden at lukke fabrikker, i forhold til inden fusionen.

I fjor solgte Volkswagen-gruppen ifølge Focus2Move globalt 9,31 millioner biler i 2020, efterfulgt af Toyota med 8,9 millioner biler og Renault-Nissan-alliancen med 7,95 millioner biler. Lægger man tallene for PSA Group og Fiat Chrysler sammen vil det samlede antal gøre Stellantis til verdens fjerdestørste bilproducent.

Endnu er der ikke mange detaljer ude om det kommende selskab.

Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, kan fusionen potentielt koste et eller flere hæderkronede bilmærker livet, når der skal spares penge.

Bilmærkerne under Stellantis er fra PSA Group Peugeot, Citroën, DS, Opel og Vauxhall, mens FCA blandt andet hiver Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Maserati, Jeep og Lancia med ind i samarbejdet.