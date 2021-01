Nu får dansk favorit længere rækkevidde

I fjor blev modellen den klart mest solgte elbil i Danmark med 4277 nye eksemplarer på danske veje, og nu opdaterer Tesla så Model 3, så blandt andet rækkevidden på den superpopulære elbil forbedres.

Det skriver Jyllands-Posten.

Ifølge mediet stiger rækkevidden for Standard Range Plus fra 409 km til 448 km, for Performance stiger rækkevidden fra 530 km til 567 km og for Long Range er det fra 560 km til 580 km.

Nye funktioner

I alt er der gennem modellens levetid kommet over 70 nye funktioner i Tesla Model 3, hvilket for de fleste opdateringers vedkommende er sket online.

Efter faceliftet kommer Tesla Model 3 nu standard med varmepumpe, hvilket er gavnligt for rækkevidden, fordi det sikrer, at bilen varmes op med det samme ved start, og at batteriet, især når det er koldt, er mere effektivt.

Desuden er Tesla Model 3 nu udstyret med en harddisk på 64 gb, hvor bilen kan gemme optagelser fra dens otte kameraer. Det betyder, at chaufføren kan gemme optagelser fra trafikale situationer ved at dytte, så bilen ved, at den skal gemme optagelsen, hvilket kan være praktisk i forbindelse med forsikringssager.

Modellen har også fået en mindre opdatering i kabinen, hvor blandt andet den sorte pianolak erstattes af en matsort grafit-finish.

Sådan kører Tesla model 3 i sne. Video: Tesla

