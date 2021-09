Nu får danske elbilejere kompensation

Der venter kompensation for visse ejere af Volkswagens ID.-modeller

'Er du ejer af en ID.-model, kan du være berettiget til kompensation, hvis din bil har varmepumpe'.

Sådan skriver Volkswagen Danmark på en særlig hjemmeside, da det har vist sig, at varmepumpen i mærkets elektriske ID.-modeller ikke er så effektiv, som bilgiganten har reklameret med. Det har betydning for rækkevidden i bilerne, og derfor venter der nu ejerne kompensation.

En varmepumpe i elbiler bruges til at opvarme kabinen, når bilen eksempelvis sidder til opladning, så der ikke skal tappes kræfter fra batteriet under kørsel på at få varme i kabinen.

Hen over vinteren har Volkswagen foretaget yderligere tests af varmepumpens effekt i ID-modellerne. Det har vist sig, at den reelle effekt i højere grad afhænger af bl.a. individuel kørestil, udetemperatur og individuelt behov for opvarmning.

- Volkswagen har derfor valgt at kompensere nuværende ID.-ejere, skriver bilgiganten om beslutningen.

Ifølge FDM venter der de berørte ejere en kompensation på 2118,75 kroner, og det gælder for ID.-modeller, som er udleveret inden 1. juli 2021.

Volkswagen oplyser ikke, hvor mange danske biler det drejer sig om, men på denne side kan man indtaste stelnummeret på sin bil og se, om den er omfattet af kompensationen.

Tidligere lød det ellers fra Volkswagen, at der ikke ville blive givet kompensation i Danmark, fordi varmepumperne herhjemme har været standardudstyr, men nu har Volkswagen alligevel valgt at give danske kunder en erstatning.