Nu får disse bilister problemer

Hvis du er en af de mange, der ejer en campingvogn, er du sikkert ved at gøre klar til at hive den frem fra vinterhiet, hvis du ikke allerede har gjort det.

Men du bør være grundig i dit tjek af campingvognen, inden du spænder den efter din bil, hvis du vil være sikker på at undgå problemer.

Hos SOS Dansk Autohjælp oplever de nemlig, at starten på campingsæsonen traditionelt giver problemer på vejene.

Det oplyser SOS Dansk Autohjælp i en pressemeddelelse.

- Når campingsæsonen begynder, får vi mange opkald fra campister, der strander med en campingvogn på punkteret hjul, siger vagtcentralchef Anette Bjørn Juncher fra SOS Dansk Autohjælp.

Det skal du tjekke

En af de ting, du skal holde særlig godt øje med, er nemlig dækkene på campingvognen. Dæk på campingvogne bliver ofte møre, før de bliver slidt ned. Det skyldes dels, at gummiet kan mørne på grund af sol, dels at campingvognen står ubrugt hen i vinterhalvåret. Dæk må højst være seks år gamle, hvis campingvognen er Tempo 100 godkendt.

Selvom man aldrig kan sikre sig, at punkteringer ikke opstår, er der meget at hente ved at undersøge dækkene på campingvognen, inden man sætter afsted på første tur. Foruden at dækkene hverken må være møre eller slidte, skal dæktrykket være korrekt.

Hos SOS Dansk Autohjælp anbefaler de at have et reservehjul med til campingvognen. På den måde kan hurtigere komme videre ved punkteringer.

Ifølge Danmarks Statistik har mange danskere erhvervet sig en campingvogn under pandemien, alene i perioden januar til august 2020 steg salget med 12 procent.