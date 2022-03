Nu får disse broer en kærlig hånd

De to Farøbroer skal repareres, så de kan holde mange år endnu

For at forlænge levetiden på Farøbroerne, som forbinder Sjælland med Falster, vil Vejdirektoratet i 2022 og 2023 sætte gang i en række opgraderinger af broerne, så de kan holde mange år endnu. Nu går de første arbejder i gang, oplyser Vejdirektoratet.

Et af de arbejder, som trafikanterne især kommer til at mærke til, er, at de såkaldte slidlag skal skiftes på broerne. Slidlaget er den øverste del af asfalten, som beskytter det underliggende lag mod skiftende vejrforhold og giver trafikanterne en bedre stabilitet og komfort.

Imidlertid har slidlagene på Farøbroerne ikke været skiftet, siden de to broer stod færdige i 1985, og derfor trænger lagene til en udskiftning.

- Når vi udskifter nedslidte dele på en bro, så forlænger vi samtidig broens levetid, og det giver rigtig god mening blandt andet i forhold til klimaregnskabet. Det er en kæmpe investering at bygge nyt, og det koster på CO2-regnskabet, så hver gang vi på en sikker måde kan forlænge en bros levetid med en årrække, så er det absolut værd at tage med, siger Emilie Dittmer Hartwich, som er projektleder hos Vejdirektoratet.

Maling og en løftet bro

Derudover skal malingen på undersiden af broerne repareres, fordi der har dannet sig rust flere steder. Samtidig skal brolejerne, som broerne hviler på, renoveres. For at kunne renovere brolejerne er det nødvendigt at demontere dem midlertidigt – ét ad gangen. I den forbindelse bliver broen løftet ganske få millimeter med donkrafte, der presser med en samlet kraft på 800 tons.

Tidspunktet for de forskellge arbejder er endnu ikke fastlagt, men det vil skabe gener for trafikanterne, oplyser Vejdirektoratet.