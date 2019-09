Nu får du klip i kortet for denne forseelse

Som Ekstra Bladet tidligere har omtalt, er mange bilister, som har brugt håndholdt mobil bag rattet, sluppet for at få et klip i kørekortet og har kunnet 'nøjes' med at få en bøde.

Tilbage i december sidste år skærpede Folketinget straffen for kørsel med håndholdt mobiltelefon, og det gjorde, at det fra årsskiftet både ville give en bøde og et klip i kørekortet.

Men fordi politiets it-systemer først skulle udvikles til de nye regler, er mange bilister, som burde have fået et klip i kortet, sluppet med at skulle betale en bøde på 1500 kroner.

Nu er det dog slut. Fra og med 10. september er it-systemerne tilrettede, så de kan håndtere de nye regler med klip.

Det skriver FDM.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, at det fra 10. september nu reelt giver klip i kørekortet at bruge håndholdt mobil bag rattet.

Se også: Så mange unge bruger mobil i trafikken: - Et stort problem

- Glædeligt

Hos FDM glæder man sig over, at de strammere regler for mobilbrug bag rattet nu endelig træder i kraft.

- Det er glædeligt, at den planlagte stramning nu træder i kraft, så brug af håndholdt mobil og andre apparater koster klip i kørekortet foruden en bøde. Manglende opmærksomhed er et stort problem for trafiksikkerheden, og FDM håber og forventer, at risikoen for et klip i kørekortet i højere udstrækning vil få bilisterne til at lade mobil og andet elektronik være, siger Dennis Lange, juridisk konsulent i FDM, til hjemmesiden.

I alt 22.434 trafikanter fik i 2018 ifølge politiet en bøde for brug af håndholdt mobil, skriver FDM.