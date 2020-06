Nu fås denne populære bil som hybrid

Fords minibil med tilnavnet Fiesta introduceres nu for første gang med hybridteknologi. Fiesta er Fords bedst sælgende bilmodel i hele Europa, og foruden hybridteknologien udvides modelrækken nu også med en 7-trins automatgear for første gang.

Det oplyser Ford i en pressemeddelelse.

Den nye Fiesta EcoBoost Hybrid består af 48 volt mildhybridteknologi (mHEV), der giver optimeret brændstoføkonomi, højere ydelse og mere responsiv acceleration.

- Med introduktionen af Fiesta EcoBoost Hybrid bringer vi fordelene ved vores hybridbiler ud til flere kunder end nogensinde før, siger Roelant de Waard, vicepræsident for Marketing, Sales & Service hos Ford Europa, i pressemeddelelsen.

Herhjemme i Danmark er Fiesta en ganske populær model.

Til og med 31. maj er der ifølge tal fra De Danske Bilimportører i år blevet solgt 998 eksemplarer af Ford Fiesta. I 2019 blev der solgt 3412 eksemplarer af Fiestaen, mens der i 2018 kom 3557 nye Ford Fiestaer på danske plader.

Nu kan køberne for første gang få en Fiesta med hybridteknologi, og Fiesta EcoBoost Hybrid, som modellen hedder, fås med henholdsvis 125 og 155 hk. Drivlinjen i de nye hybridvarianter består af en ny remdrevet starter-generator (BISG), der gør det muligt at opsamle bremseenergien. Strømmen lagres i bilens luftkølede 48 volt litiumionbatteri.

Lavere forbrug

Den lagrede energi fra BISG-systemet bruges blandt andet til at assistere benzinmotoren med ekstra kræfter under normal kørsel og acceleration.

Derudover reducerer hybridsystemet benzinmotorens arbejdspres, og det resulterer i både optimeret brændstoføkonomi – fra 20 km/l WLTP - og mindsket CO2-udledning - fra 112 g/km WLTP.

Energien bruges også til at drive bilens andre elektriske systemer og funktioner.

Mildhybridsystemet overvåger løbende bilens tilstand for at afgøre, hvornår det giver mest mening at lade batteriet op, og hvornår det er tid til at anvende de indsamlede reserver.

Fiesta 1,0 EcoBoost med 125 hk kan nu også fås med nyt 7-trins automatgear med dobbeltkobling. Automatgearet giver mere smidige gearskift og et op til 15 procent lavere brændstofforbrug sammenlignet med den tilsvarende og udgåede 1,0-liters EcoBoost-variant med 100 hk og 6-trins manuelt gear.

Den nye Fiesta EcoBoost Hybrid fås fra 164.990 kr., mens den nye Fiesta 1,0 EcoBoost med 7-trins automatgear fås fra 194.990 kr. Begge kan allerede bestilles nu og forventes lanceret i Danmark i løbet af sommeren.

