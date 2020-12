Nu fjernes omstridt krav til biler

Mange ejere af veteranbiler har i flere år været udfordret af nogle krav, som har stillet krav til de klassiske bilers originale stand.

Med de nye bilafgifter fjernes de omstridte krav dog, og det gør det lettere og mere gennemskueligt at være veteranbilejer, mener bilejerorganisationen FDM.

Det skriver FDM i en pressemeddelelse.

- I FDM har vi længe ment, at originalitetskravet var urimeligt. Derfor er det en længe ventet og glædelig nyhed for alle, der ejer og interesserer sig for veteranbiler og andre ældre biler, at man som ejer nu ikke længere behøver at frygte, at et møde med Motorstyrelsen vil blive dyrt, siger Dennis Lange, chefkonsulent i FDM, i pressemeddelelsen.

For at kunne indregistreres til den billigere veteranbilsats har man i de senere år skullet have en helt original veteranbil. Reelt har det betydet, at bilerne nærmest har skullet være helt identiske med dengang, de kørte af fabrikkens samlebånd, hvorfor eksempelvis et sæt uoriginale fælge eller andre bremser end de oprindelige har gjort det dyrt for veteranbilejerne.

Kunne bilen ikke leve op til originalitetskravet, risikerede man nemlig at skulle betale højere afgifter på bilen til Motorstyrelsen.

Trods usikkerhed: Vi køber mange af disse biler

Kulturarv

Med de ny bilafgifter fjernes originalitetskravet, hvilket betyder, at biler over 35 år, der er ombygget, eller blot er vedligeholdt med moderne, men uoriginale dele, fremover kan indregistreres efter afgiftsreglerne for veterankøretøjer.

- Det er vigtigt for kulturarven, at også de ældre biler bevares, også selvom alle skruer og bolte ikke er originale. Derfor mener vi, at aftalen er en vigtig anerkendelse fra politikernes side til de mange veteranbilentusiaster, der ikke bare lægger et stort arbejde, men ofte også mange penge i denne vigtige opgave, siger Dennis Lange.

Desuden fjernes det såkaldte brændstoftillæg også, hvilket vil sige, at man ved import af et veterankøretøj alene skal betale registreringsafgiften og ikke et CO2-tillæg oveni.

Ændringerne skal finansieres ved, at man hæver afgiftsgrundlaget fra 40 til 75 procent. Det vil betyde ifølge Motorhistorisk Samråd betyde, at de dyreste og nyeste veterankøretøjer får et højere afgiftsgrundlag end de ældste og billigste.

'Det er den helt rigtige løsning set med de motorhistoriske briller,' skriver Motorhistorisk Samråd på sin hjemmeside.

I foreningen er man meget tilfredse med afskaffelsen af originalitetskravet.

'I Motorhistorisk Samråd ser vi med stor glæde på at det er lykkedes at komme i mål, at få afskaffet ikke bare såkaldte originalitetskrav, men også brændstoftillægget. I årevis har de forskellige skattestyrelsers tolkning af originalitet, været en hæmsko og en risiko ved ejerskabet af historiske køretøjer, man har aldrig kunnet vide sig sikker på om ens eget køretøj nu reelt overholdt den nuværende styrelses nuværende tolkning af lovgivningen. Nu bliver der ryddet op, der er rene linjer, og regler der er til at overskue,' skriver foreningen.

Bilgigant afviser: Dette bliver ikke en elbil