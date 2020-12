Nu går det stærkt: Så hurtigt kan ny elbil lade

Porsche har allerede gjort det, og nu vil også Hyundai lege med. De fleste elbiler bygger i dag på 400V-strukturer, men tager du en Porsche Taycan er der tale om en 800V-sag. Med dobbelt antal volt øges muligheden for hurtigere ladning, og den galej vil Hyundai nu også være med på.

Ligesom Volvo har lavet et dedikeret firma til elbiler, kaldet Polestar, har Hyundai også etableret et nyt underbrand, der skal tage sig af produktionen af elbiler. Ioniq hedder det, og nu har Hyundai løftet sløret for nogle af detaljerne på en kommende model derfra, kaldet Ioniq 5.

Den sydkoreanske bilproducent har etableret en ny platform, kaldet E-GMP, som skal bruges til elbiler, og den tilbyder muligheden for 800V.

Ioniq 5, som kommer på markedet i første halvdel af 2021, vil blive med 800V. Det betyder, at elbilen 5 vil kunne lynlade med helt op til 232 kW, og det er særdeles meget i forhold til mange af konkurrenterne. Til sammenligning kan den populære VW ID.3 maks. lade med op til 100 kW, mens Tesla Model 3 kan lades med op til 120 kW.

Konkret betyder det, at Ioniq 5 kan lade fra 10 procent strøm til 80 procent på blot 18 minutter. Den officielle rækkevidde på en opladning er ifølge det norske medie bil24.no op til 500 km.

Bilgigant lancerer nyt elektrisk bilmærke

Løfter sløret

Endnu kender vi ikke designet på den kommende elbil fra Hyundai og Ioniq.

Vi ved dog, at den vil bygge på konceptet kaldet '45', som Hyundai præsenterede på IAA-showet i Frankfurt i 2019.

Hyundai Motor Group har som erklæret mål at sælge én millioner eksemplarer af elektriske biler i 2025, hvor de også går efter at have en samlet markedsandel inden for elbiler på 10 procent.

I år 2022 vil sedanen Ioniq 6 så komme. Senere kommer en Ioniq 7, som bliver en stor SUV, der vil kunne købes i starten af 2024.

Populær mikrobil skuffer i sikkerhedstest