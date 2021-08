Nu gælder nye afgifter for danske bilister

Siden 1. juli har danske bilejere skullet forholde sig til en helt ny type afgift. Tidligere har vi været vant til, at man enten skal betale vægtafgift eller grøn ejerafgift for at have indregistreret en bil.

Hvis bilen var indregistreret før juli 1997, skal man betale vægtafgift, og er den indregistreret første gang efter 1. juli 1997, skal der betales grøn ejerafgift, hvor beløbet afgøres ud fra, hvor langt ens bil kører på literen.

Nu er der dog indført en ny CO2-afgift, som betyder, at for biler indregistreret efter 1. juli 2021 skal der betales CO2-afgift.

Det skriver Finans.dk på baggrund af oplysningerne fra Motorstyrelsen.

Med andre ord vil det altså sige, at man, alt efter alderen på ens bil, skal betale én af tre forskellige typer af afgifter.

'CO2-afgiften beregnes ud fra, hvor mange gram CO2 køretøjet udleder pr. kilometer. Jo mindre CO2, der udledes pr. kilometer, jo lavere bliver afgiften,' skriver Motorstyrelsen på sin hjemmeside om den nye afgift.

Hvis man har en bil, der kører på diesel, skal man - udover vægtafgift, grøn ejerafgift eller CO2-ejerafgift - betale en udligningsafgift.

Stor stigning

De danske bilister kan se frem til, at det bliver dyrere at eje en bil. Både vægtafgift, grøn ejerafgift og CO2-ejerafgift vil nemlig stige fra år 2022 til og med 2026.

I år 2026 vil afgifterne gennemsnitligt være steget med 36,9 procent i forhold til de nuværende satser. Fra år 2027 og frem vil afgifterne skulle betales efter 2026-satserne.