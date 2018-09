Nu indtager elbusserne København

Stilhed er en luksus, der findes meget få steder i det københavnske byrum.

Inden længe får hovedstaden dog et nyt og næsten støjfrit helle, når 41 eldrevne busser ruller ud på det københavnske vejnet i 2019. Her skal de gøre det muligt at køre fra Tingbjerg til Tivoli eller bare hoppe hurtigt mellem Glyptoteket til Gammel Havn uden dieselbrøl og dertilhørende forurening.

Trafikselskabet Movia har nemlig besluttet at lade elbusserne overtage linje 2A og en ny linje 18 helt fra de konventionelle dieselbusser. Det skriver Ingeniøren.

Grønne busser vinder indpas

De nye busser slutter sig til Movias eksisterende flåde af grønne busser i København, der også tæller de 37 nye biogasbusser, som siden 2017 har betjent stoppestederne langs linje 5C.

Linje 2A og 18 bliver de første i København, der udelukkende betjenes af eldrevne busser, men det er ikke ensbetydende med, at det er de første elbusser i byen. De seneste to år har man nemlig forsøgt sig med to eldrevne busser på linje 3A, der har kørt sammen med dieselbusserne.

Den markante udvidelse skal ses i lyset af Movias målsætning om at gøre busdriften på hele Sjælland fossilfri inden 2030. Elbusserne passer samtidig godt ind i Københavns Kommunes arbejde for at blive den første CO 2 -neutrale hovedstad i verden i 2025. På rådhuset er overborgmester Frank Jensen (S) da også godt tilfreds med de nye busser.

- I København arbejder vi benhårdt på at få udskiftet alle de nuværende busser med grønne alternativer hurtigst muligt - så københavnerne kan trække vejret dybt og frit uden at skulle bekymre sig om helbredet, siger han i en pressemeddelelse.

Tanker strøm på tre minutter

Ifølge Movia bruger en af de nyindkøbte elbusser tre til fire gange mindre energi end en ny dieselbus, og elektrificeringen af de to linjer vil derfor betyde, at den samlede CO 2 -udledning fra busserne i København vil falde med 18,8 procent.

NO x -forureningen vil samtidig falde med 10,4 procent, anslår trafikselskabet.

Movia skriver i pressemeddelelsen, at busserne på linje 2A skal lades op 'gennem ladeinfrastuktur i byrummet', mens det på linje 18 klares i garageanlægget.

Det kan ifølge Ingeniøren betyde, at linje 2A får samme ladestandere, som testbusserne på 3A har gjort brug af de seneste år. Her er der blevet opsat kraftige 300kW opladere ved endestationerne, der på bare tre minutter kan 'tanke' nok strøm på busserne til, at de kan køre ruten mindst to gange.

