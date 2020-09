Nu jagter politiet disse bilister: - Det er risikabelt

Et kig på den sms, der lige er tikket ind på mobilen. En indtastning af en adresse på GPS'en. Et blik om på bagsædet for at holde øje med børnene.

Der er uopmærksomhed involveret i hver tredje dødsulykke i trafikken. For at få flere til at holde fokus på trafikken, sætter landets 12 politikredse ind med en uopmærksomhedskontrol fra mandag 14. september til søndag 20. september. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Indsatsen sker i forlængelse af Rådet for Sikker Trafiks kampagne 'Kør bil, når du kører bil' og Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan, hvor uopmærksomhed indgår som ét af ti indsatsområder, der skal begrænse antallet af uheld i trafikken. Kontrollerne indgår desuden i rækken af de fælleseuropæiske færdselskontroller, der arrangeres af det europæiske færdselspolitisamarbejde Roadpol.

- Selv få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane, og rammer en modkørende frontalt, siger politiassistent Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter, i pressemeddelelsen.

- Uopmærksomhed er risikabelt for alle trafikanter, og derfor er det vigtigt at alle, som bevæger sig rundt i trafikken også holder fokus på trafikken og ikke foretager sig noget, der kan aflede opmærksomheden, siger han.

Se også: Her er bilister ofte uopmærksomme: - Vi har et alvorligt problem

Mange snuppet

Kontrollerne af bilisters opmærksomhed er ikke den første, som politikredsene foretager i år. I uge 8 satte politiet også fokus på uopmærksomhed bag rattet med landsdækkende færdselskontroller. Ved kontrollerne blev der i alt konstateret over 2800 forseelser. 716 af de trafikanter blev sigtet for at bruge håndholdt mobil under kørsel, 150 blev sigtet for manglende brug af selen, mens 107 blev sigtet for kørsel frem for rødt/gult lys.

I gennemsnit foretager vi os distraherende ting i 30 procent af den tid, vi kører bil. 70 procent af dét, der distraherer os, foregår inde i bilen.

I 2019 fik 24.541 en bøde for at tale i håndholdt mobil, mens de kørte i trafikken. I 2018 var tallet 22.443, og i 2017 var det 19.961.

Se også: Mange bilister begår denne fejl: - Det er en farlig tendens