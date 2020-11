Nu jagter politiet disse bilister

Et hurtigt kig på mobiltelefonen eller lidt fiflen med GPS'en. Uopmærksomhed er en farlig faktor i trafikken, og der er uopmærksomhed involveret i omkring hver anden dødsulykke i trafikken.

Nu vil politiet i uge 47 holde særligt øje med uopmærksomme trafikanter på vejene i hele landet. Det sker samtidig med, at en landsdækkende kampagne opfordrer flere til at køre bil, når de kører bil.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Konkret sætter landets 12 politikredse ind med en uopmærksomhedskontrol fra mandag 16. november 2020 til søndag 22. november 2020.

- Få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane, og rammer en modkørende frontalt. For at forebygge de her ulykker sætter vi ind med kontrol i den kommende uge, siger Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

Bilister: 'De andre kører dårligt'

Fokus på tunge køretøjer

Observationer fra Rigspolitiet Nationale Færdselscenter har vist, at hvor cirka 8 procent af førerne af personbiler og varevogne foretager sig distraherende handlinger, når de kører på vejene, så er det tilsvarende tal for de tunge køretøjer - især lastbiler - med 18,7 procent mere end dobbelt så stort.

Netop det giver anledning til, at politiet vil holde øje med de køretøjer.

- Uopmærksomhed er risikabelt for alle trafikanter. Men ulykker med tunge køretøjer hører på grund af deres størrelse og vægt til de alvorligste. Det er derfor særligt vigtigt, at erhvervschaufførerne holder fokus på trafikken og ikke foretager sig noget, der tager deres opmærksomhed fra trafikken, siger politiassistent Christian Berthelsen.

Sådan vil de nu få dig til at overholde fartgrænsen