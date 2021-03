Nu jagter politiet disse bilister

Påsken er for mange en anledning til at samles om et hyggeligt påskebord, og selvom alt på grund af coronarestriktioner måske ikke er, som det plejer at være, så er én ting ved det gamle.

Politiet står nemlig klar til deres årlige påskekontroller for at sikre, at danske trafikanter ikke har fået for meget alkohol eller er påvirkede af narkotika, ligesom der også vil blive holdt øje med, hvor stærkt folk kører.

Derfor gennemfører politiet fra fredag 26. marts til og med mandag 5. april 2021 en landsdækkende målrettet indsats mod hastighed, spiritus- og narkokørsel.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Politiet oplyser, at hastighedskontrollerne primært vil blive foretaget på uhelds- og hastighedsbelastede vejstrækninger. Derudover vil politiet dog også gennemføre kontroller på andre vejstrækninger.

Tusindvis af narkobilister bliver snuppet flere gange

Lav aftaler

Som nævnt er påsken for mange en anledning til at mødes i festligt lag, som ofte inkluderer indtag af spiritus, og det ved de også hos politiet. Derfor opfordrer de til, at man på forhånd aftaler, hvem der skal køre bilen hjem efter festlighederne, eller at man tager en taxa eller bus hjem.

Selv om den generelle holdning er, at det er uacceptabelt at køre i påvirket tilstand, er spirituspåvirkede bilister nemlig fortsat involveret i hver femte dødsulykke herhjemme.

I fjor blev 11.439 sigtet for have kørt for stærkt ved en tilsvarende landsdækkende kontrol hen over påsken 2020, der ligesom påsken i år var præget af corona. 157 bilister blev ved påskekontrollen i 2020 sigtet for spirituskørsel og 312 for narkokørsel.

Bilister udnyttede tomme veje i påsken: Det er uacceptabelt