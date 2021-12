Nu jagter politiet disse bilister

Er du en af de mange, der skal til julefrokost i den kommende tid, og skal du indtage alkohol, skal du naturligvis sørge for at lade bilen stå hjemme i carporten.

For at sikre, at det også sker, sætter politiet nu ind over hele landet med deres årlige spirituskontroller i forbindelse med julen.

Fokus vil især blive rettet mod de store julefrokostdage, fredage og lørdage i ugerne op til jul, oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

- Spirituskørsel er uacceptabelt, og noget som et markant flertal af danskerne tager afstand fra. Men trods det er der fortsat nogle trafikanter, der ikke har forstået budskabet. Målet med vores kontroller er at få dem stoppet, før de skader sig selv eller andre, siger Christian Berthelsen, politiassistent i Rigspolitiets Nationale Færdselscenter

Da politiet gennemførte de tilsvarende kontroller i fjor, blev i alt 432 bilister sigtet for spirituskørsel og 784 for at være påvirket af narkotika eller medicin under kørslen. Derudover blev der registreret 143 trafikulykker, hvor spiritus kan have været en medvirkende årsag til ulykken samt 25 ulykker, hvor føreren blev mistænkt for kørsel i narko- eller medicinpåvirket tilstand.

Her vil de stå klar

Politiet vil som nævnt stå klar på de store julefrokostdage, ligesom de også vil udføre kontroller på søndage. Her kan man nemlig stadig være påvirket efter indtagelse af spiritus aftenen forinden.

Ydermere vil politiet gennemføre målrettede spirituskontroller 1. og 2. juledag, hvor julefrokosterne typisk står i familiens tegn.

Ud over spirituspåvirkning vil der også ske kontrol af, om førerne er påvirkede af narkotika eller medicin. De landsdækkende julespirituskontroller vil løbe frem til og med søndag 26. december 2021.