Nu jagter politiet disse trafikanter

På grund af coronakrisen er der mere plads på de danske veje, og det har mange trafikanter tidligere udnyttet til at køre for stærkt.

Nu oplyser Rigspolitiet, at landets politikredse fra mandag 20. april til og med søndag 26. april gennemfører en landsdækkende målrettet indsats mod hastighedsovertrædelser.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

- Hvert år bliver politiet kaldt ud til utallige trafikulykker, der kunne have været undgået, hvis trafikanterne havde overholdt fartgrænserne. Trafikulykker, der i nogle tilfælde får en tragisk udgang og i andre tilfælde mærker de implicerede for livet. Derfor er hastighed et meget vigtigt indsatsområde, og vi prioriterer fartkontrol på vejene for at redde liv og skabe tryghed for dem, der færdes i trafikken, siger Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

- Selv en lille hastighedsoverskridelse har stor betydning for bremselængden, siger han.

Den landsdækkende fartkontrol er en led i de fælleseuropæiske færdselskontroller, der arrangeres af det europæiske færdselspolitisamarbejde TISPOL/Roadpol, og er delvist finansieret af EU-kommissionen.

- Uacceptabelt

I påsken holdt det danske politi også øje med trafikanternes fart. I påskeugen blev i alt 11.439 sigtet for have kørt for stærkt.

Her pegede Christian Berthelsen på, at påsken i år var speciel på grund af coronakrisen, men at det ikke gør politiets indsats på vejene mindre.

- Mange trafikanter har måske været overrasket over politiets tilstedeværelse i trafikken, og alt for mange har betragtet de tyndt befolkede veje som en unik mulighed for at bryde færdselsloven. Vi kan se et meget højt antal hastighedsovertrædelser holdt op mod den lave trafikintensitet, og det er uacceptabelt, sagde han i den forbindelse.

For høj fart vurderes at være den hyppigste årsag til færdselsulykker med alvorlig tilskadekomst og dødsfald.

Fra 2012 til og med 2018 omkom 403 personer i en trafikulykke, hvor mindst en af de involverede parter kørte for stærkt i forhold til hastighedsgrænsen eller forholdene. I 72 procent af ulykkerne var farten en medvirkende årsag til, at ulykken opstod. I de sidste 28 procent var farten årsag til, at ulykken blev med dødelig udgang.

