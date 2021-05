Nu jagter politiet disse trafikanter

Uopmærksomhed i trafikken kan skabe alvorlige uheld og farlige situationer, og derfor står politiet i uge 19 klar til at få flere trafikanter til at holde fokus på at begå sig i trafikken.

Landets 12 politikredse sætter ind med en uopmærksomhedskontrol fra mandag 10. maj til søndag 16. maj.

Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

- Få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane og rammer en modkørende frontalt. For at forebygge de her ulykker sætter vi ind med kontrol i den kommende uge, siger Christian Berthelsen, som er politiassistent, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

- Særlig vigtigt

Tidligere har Rigspolitiets Nationale Færdselscenter gennemført en undersøgelse, hvor man på by-, lande- og motorveje har observeret, hvad 20.000 trafikanter foretager sig bag rattet.

Undersøgelsen viste, at 0,8 procent af alle førere af personbiler og varevogne under kørsel taler i håndholdt mobiltelefon, mens bilen er i fart. Undersøgelsen konkluderer også, at det særligt blandt de tunge køretøjer, især lastbiler, er et problem. Blandt lastbilchauffører taler 2,7 procent i håndholdt mobiltelefon.

- Uopmærksomhed er risikabelt for alle trafikanter. Men ulykker med tunge køretøjer hører på grund af deres størrelse og vægt til de alvorligste. Det er derfor særligt vigtigt, at erhvervschaufførerne holder fokus og ikke foretager sig noget, der tager deres opmærksomhed fra trafikken, siger Christian Berthelsen.