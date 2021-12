Nu kan alle biler synes igen

For nyligt opdagede Færdselsstyrelsen, at der siden 1. januar 2021 ved en fejl ikke har været hjemmel til at foretage registreringssyn på en række køretøjstyper. Registreringssyn skal blandt andet foretages, når et køretøj skal indregistreres hos Skat, og på grund af fejlen har disse syn foretaget siden 1. januar været ugyldige.

Men fra 26. november kom hjemlen på plads, så der igen kan foretages registreringssyn på køretøjerne.

Det skriver Færdselsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Lovhjemlen kom på plads, efter Folketingets partier 25. november vedtog en ny synsbekendtgørelse, der igen har gjort det muligt at få registreret de køretøjer, som midlertidigt ikke kunne registreres på grund af den manglende hjemmel.

Alle registreringssyn, der blev foretaget mellem 1. januar 2021 og 15. november 2021 på køretøjer, hvor der manglede en hjemmel, er samtidig blevet gjort gyldige med tilbagevirkende kraft, oplyser Færdselsstyrelsen.

De køretøjer, der ikke kunne synes, talte blandt andet nye to- eller trehjulede køretøjer, traktorer og brugte konstruktivt ændrede motorkøretøjer.

- Færdselsstyrelsen beklager meget, at vi har skabt gener for en række borgere på grund af en fejl, der var undgåelig under normale omstændigheder, skriver styrelsen, lød det fra Færdselsstyrelsen, da fejlen blev opdaget.