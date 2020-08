Nu kan biler dette: Men de danske veje er ikke gode nok

Moderne biler er spækket med sikkerhedsudstyr, der kan bidrage til mere sikker kørsel, men mange af dem fungerer kun under optimale forhold.

Som Ekstra Bladet for nyligt fortalte, viste en undersøgelse fra den amerikanske organisation American Automobile Association (AAA), at sikkerhedssystemerne ikke altid fungerer, og at de 'langt fra' er 100 procent pålidelige.

Et af de sikkerhedssystemer, der ikke altid imponerede, var de såkaldte lane assist-systemer, eller vejbaneassistenter.

Systemerne sørger for, at bilen holder sig inden for den vejbane, man befinder sig i, indtil man blinker til den ene eller anden side. Lane assist-systemerne fungerer ifølge testen godt, når vejstriberne er tydelige, så bilerne let kan aflæse dem. Til gengæld går det ikke helt så let, når det modsatte er tilfældet. Her tegnede vejbaneassisterne sig for 73 procent af alle fejl eller uregelmæssigheder, viste testen.

I kølvandet på undersøgelsen opfordrede AAA bilproducenterne til at forbedre systemerne, hvis ikke de skal risikere, at forbrugerne mister tillid til bilernes øgede automatisering.

Men spørger man den danske bilejerorganisation FDM, er det ikke kun bilproducenterne, der skal forbedre produktet.

Vejinfrastrukturen er mange steder herhjemme i Danmark ikke gearet til teknologien i nye biler. Det betyder, at potentialet i assistentsystemer ikke udnyttes godt nok. I værste fald kan det gå ud over trafiksikkerheden, og det er nødvendigt at få infrastrukturen gjort klar til fremtidens biler, mener FDM.

Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse.

Se også: Danskerne jagter brugte elbiler: Så hurtigt sælger de

Kan gå ud over sikkerheden

Flere af assistentsystemerne bliver om få år et krav i EU, men spørger man FDM, risikerer vi i Danmark ikke at få det fulde udbytte ud af systemerne.

FDM bruger som eksempel netop vejbaneassisten, der hjælper bilen med at holde sin vejbane og rette op, hvis bilen er på vej ud over kantlinjen eller midterstribe. Det virker ikke, hvis vejstriberne, som assistentsystemet navigerer efter, er slidt væk.

- Fremtidens biler kører allerede på vejene og stiller nogle helt konkrete krav til infrastrukturen, hvis deres assistentsystemer skal virke. Her bliver det efterslæb, der er på mange danske veje, meget tydeligt. FDM har gennem årene efterlyst, at stat og kommuner får nedbragt efterslæbet, og problematikken omkring systemerne viser meget tydeligt, hvorfor der er behov for det, siger Dennis Lange, chefkonsulent i FDM, i pressemeddelelsen.

- Når vejinfrastrukturen ikke er gearet til moderne biler, er det naturligvis et problem, som både stat og kommuner som vejmyndigheder bør tage alvorligt. Det handler ikke kun om den fysiske infrastruktur, men også om de muligheder, digitaliseringen giver for en bedre og mere sikker trafikafvikling. Det vil kun blive forstærket i fremtiden. Investeres der ikke løbende i vejene, risikerer vi i Danmark ikke at kunne udnytte det trafiksikkerhedsmæssige potentiale i assistentsystemerne. Det vil være ærgerligt, siger Dennis Lange.

Se også: Disse ting irriterer chauffører i varebiler mest