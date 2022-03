Nu kan danske kommuner sænke fartgrænsen

Som udgangspunkt må man køre 50 km/t, når man kører ind i et byområde, men nu får 16 kommuner i København, Nordsjælland, Fyn, Østjylland og Nordjylland med en ny forsøgsordning mulighed for at sænke de lokale hastighedsgrænser til 40 km/t i byer.

Initiativet blev iværksat i fjor med en ny bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser. Med bekendtgørelsen var der lagt op til, at op til 15 kommuner i de udvalgte politikredse kunne få en udvidet mulighed for at sænke fartgrænserne til 40 km/t.

16 kommuner valgte at søge, og derfor er det besluttet at udvide ordningen, så alle 16 ansøgninger bliver imødekommet.

Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Vigtig prioritet

Konkret betyder det, at kommunerne nu har udvidede muligheder for at sænke de lokale hastighedsgrænser til 40 km/t på veje i byområder, der ikke har væsentlig betydning for den generelle trafikafvikling.

- Færdselssikkerhed er en af de vigtigste prioriteter for mig som minister. Derfor er jeg glad for, at så mange kommuner har søgt om muligheden for at sænke farten i byerne. Vi har udvidet ordningen lidt, så alle ansøgninger bliver imødekommet. Når vi får farten ned, kommer der færre alvorlige ulykker og byerne bliver tryggere for de bløde trafikanter - ikke mindst børnene, siger transportminister Trine Bramsen i pressemeddelelsen.

De medvirkende kommuner er: Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Allerød Kommune, Fredensborg Kommune, Frederikssund Kommune, Furesø Kommune, Gentofte Kommune, Hillerød Kommune, Hørsholm Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune, Odense Kommune, Randers Kommune, Norddjurs Kommune, Aarhus Kommune og Aalborg Kommune.

Forsøgsordningen evalueres efter tre år, oplyser Transportministeriet.