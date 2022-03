Nu kan de gøre din dieselbil forbudt

Fem af landets største byer får nu mulighed for at skærpe kravene til de mest forurenende dieselbiler

Tusindvis af danske bilejere kan potentielt blive ramt af en ny lovændring, som giver fem af landets største byer mulighed for at stille skrappere krav til dieselbiler i byernes miljøzoner, så det eksempelvis bliver forbudt at køre ind i zonerne, hvis ikke dieselbilen er monteret med et partikelfilter.

Det oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Bag den nye lovændring står et bredt flertal i Folketinget.

- Alt for mange dør eller bliver syge af luftforurening, og derfor skal vi sikre renere luft, siger miljøminister Lea Wermelin.

Den nye mulighed gælder i København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg.

Koster liv

Loven rammer ifølge FDM dieselpersonbiler med Euronorm 4 eller ældre, og det vil ifølge organisationen typisk sige biler fra 2009 og ældre. Dem er der næsten 78.000 af indregistreret på danske plader.

Får man eftermonteret et partikelfilter på sin aldrende dieselbil, må man gerne køre ind i miljøzinerne, og for dieselbilejere i lavindkomstgrupper vil der være mulighed for at søge om tilskud til at montere et partikelfilter på deres køretøj, så de fortsat kan færdes i miljøzonerne.

Officielt træder den nye lov i kraft 1. april, hvorefter det er op til den enkelte kommune, om de vil benytte sig af muligheden. Fra beslutningen er truffet, skal der gå ni måneder, inden kravene kan træde i kraft, hvorfor et eventuelt forbud tidligst vil kunne gælde fra næste år.

Hos FDM forventer de, at kommunerne vil benytte sig af den nye mulighed.

- Det bliver dog op til den enkelte kommune, om den også vil skærpe kravene til dieselpersonbilerne, men det er vores forventning, at det vil ske, siger Dennis Lange, chefkonsulent i FDM, til organisationens hjemmeside.