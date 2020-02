Nu kan denne elbil lade markant hurtigere: Men prisen stiger

Kia har faceliftet e-Niro, hvor største nyhed er, at elbilen kan lade væsentligt hurtigere

Kia sendte den helt nye e-Niro på markedet sidste forår, men nu er det allerede blevet tid til første facelift, oplyser bilfabrikanten, hvorfor de første opdaterede e-Niro modeller er produceret og på vej til Danmark.

Faceliftet indeholder ikke de store ændringer i forhold til design og interiør.

Med faceliftet af e-Niro får bilen nye kofangere, nye baglygter, en interiørmæssig opgradering og 7 tommer skærme bliver skiftet ud med hhv. 8 tommer touch-skærm i Vision-modellen og 10,25 tommer navigation i Comfort- og Advance-modellerne.

Man skal grave en anelse dybere for at finde, hvor faceliftet for alvor betyder noget.

Se også: Stor tjekke klar til lydløs kørsel

Den vigtigste opdatering af Kia e-Niro er nemlig, at bilen bliver udstyret med en 3-faset lader i stedet for 1-faset – hvilket betyder en væsentlig lavere ladetid.

Det betyder, at bilen kan lades med op til 11 kW. Tidligere har e-Niro kun kunne lades på én enkelt fase, hvilket vil sige 3,7 kW, men med den nye OBC (on board charger) kan bilen trække op til 3,7 kW på hver fase – altså tilsammen 11 kW med et type 2 ladekabel.

Stiger i pris

Den elektriske Kia kan fås med to forskellige batteristørrelser på enten 39,2 kWh eller 64 kWh, hvor den mindste producerer 136 hk og den store 204 hk. Ved blandet kørsel leverer den store batteripakke på 64 kWh en rækkevidde på op til 455 km på en enkelt opladning. Rækkevidden for den lille batteripakke er 289 km.

Med 11 kW kan Kia e-Niro med den store batteripakke nu lades fra 0 til 100 procent strøm på syv timer. Det er cirka 2,5 timer hurtigere end tidligere.

Kia hæver i samme ombæring den vejledende udsalgspris på den faceliftede e-Niro med 5.000 kr. for alle varianter, så billigste variant koster fra 279.999 kr.

I 2019 fik cirka 200 danskere nøglerne til en ny Kia e-Niro.

Det samlede salg af elbiler kom i 2019 op på 5.524 elbiler. I 2018 blev der solgt 1.545 elbiler.

I januar i år er der blevet solgt 530 elbiler, hvilket er over dobbelt så mange som i januar 2019, hvor 258 nye elbiler fik ejere.

Se også: Markant fald: Danskerne har købt færre nye biler