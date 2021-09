Nu kan der komme lavere fartgrænser i danske byer

15 kommuner får mulighed for at deltage i en forsøgsordning, der gør det lettere at sænke de lokale hastighedsgrænser til 40 km/timen

I Danmark er vi vant til, at den generelle fartgrænse i byerne er på 50 km/t. I 15 danske kommuner kan det dog snart ændres, for en ny forsøgsordning vil nemlig gøre det lettere for en række udvalgte kommuner at få sænket de lokale hastighedsgrænser i byerne til 40 km/t.

Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Endnu er de 15 kommuner ikke udvalgt. Efter en ansøgningsproces bliver kommunerne udvalgt af Vejdirektoratet i løbet af efteråret, hvorefter forsøgsordningen forventes at træde i kraft i starten af november i år.

Som nævnt er målet med forsøgsordningen at gøre det lettere for de udvalgte kommuner at sænke de lokale hastighedsgrænser fra 50 til 40 km/timen.

De udvalgte strækninger vil være vejstrækninger eller nærmere afgrænsede områder i tættere bebyggede områder, hvor vejen ikke har væsentlig betydning for den generelle trafikafvikling, og udvælgelsen vil ske i samarbejde med politiet, understreger Transportministeriet.

- Lavere lokale hastighedsgrænser kan være med til at give større trafiksikkerhed. Flere kommuner har ønsket bedre muligheder for at sænke hastigheden i udvalgte områder, og derfor laver vi nu en forsøgsordning, der giver 15 kommuner mulighed for at prøve det af. På den måde kan vi få nogle erfaringer, der forhåbentlig giver en bedre trafiksikkerhed på længere sigt, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Forsøgsordningen med de potentielt lavere hastighedsgrænser vil vare i tre år.

- Jeg håber, at vi med denne forsøgsordning får afprøvet muligheden flere forskellige steder i landet, så vi får så godt et grundlag som muligt for at træffe en endelig afgørelse, siger Benny Engelbrecht.