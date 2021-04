Nu kan din varebil se om hjørner

Et nyt digitalt bakspejl betyder, at du med fuldt panorama udsyn får øjne i nakken og bedre kan orientere dig i trafikken

Fords ‘Smart Mirror’ gør det nemmere for føreren af varebilen at spotte cyklister, fodgængere og andre køretøjer, da det nye, digitale bakspejl skal give et dobbelt så stort udsyn som et almindeligt bakspejl.

Det oplyser Ford i en pressemeddelelse.

Med henblik på at øge trafiksikkerheden, vil det nylancerede bakspejl ved hjælp af kamerateknologi forbedre varebilens udsyn til den omkringliggende trafik.

- Udsynet rundt om bilen er afgørende for sikkerheden. Særlig for de bilister og chauffører, der har mange leveringer i byområder med tæt trafik. Med det nye bakspejl skaber vi tryghed for både chaufføren og især bløde trafikanter, siger Owen Gregory, direktør, Commericial Vehicle Aftersales hos Ford Europa.

Det digitale bakspejl er endnu et eksempel på, hvordan kamerateknologi benyttes i missionen om at gøre bilisternes udsyn bedre, som Land Rover også forsøger sig med, med deres ‘Transparent Trailer’-system.

High tech møder sikkerhed

Fords nyeste tilbehør til varebilen er en sikkerhedsgadget i forklædning, da spejlet udseendemæssigt ligner det klassiske bakspejl.

‘Smart Mirror’ byder på en højopløselig skærm, der i realtid viser dig alt, som sker bag bilen og som automatisk tilpasser sig lyset i kabinen, for at give det bedste billede.

Spejlet kan foreløbig købes og monteres på Ford Transit og Transit Custom, som er nogle af de mest solgte varebiler i Danmark.