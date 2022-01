Nu kan du betale benzinen med nummerpladen

Du kan blandt andet gøre det på Storebæltsbroen og Øresundsbroen, og nu kan du gøre det på Circle K; betale for servicen via din bils nummerplade.

Som det andet land i verden kan man nu i Danmark hos benzinselskabet betale for deres benzin eller diesel med nummerpladen.

Firmaet kalder løsningen for Easy Fuel, og det gør, at man kan betale helt kontaktløst for sit brændstof.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

For at kunne benytte servicen skal man registrere sin nummerplade i appen.

Ud af landets 225 Circle K-stationer er 120 i skrivende stund tilmeldt Easy Fuel. Selskabet forventer, at de resterende vil kunne tilbyde servicen i slutningen af januar.

Danmark er det andet land i verden efter Sverige, hvor Easy Fuel tilbydes. På nuværende tidspunkt er Easy Fuel kun tilgængelig for Circle K's private kunder. Der er dog planer om at kunne tilbyde erhvervskunder muligheden for at betale med nummerpladen.