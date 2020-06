Nu kan du få anhængertræk på denne populære elbil

Hyundai har åbnet for, at man kan få anhængertræk på den elektriske udgave af Kona-modellen. Men elbilen må ikke trække meget på krogen

Den elektriske Hyundai Kona er en populær vare blandt de danske forbrugere, og nu er der gode nyheder for de, der gerne vil have en elektrisk SUV med krog.

Hyundai er nemlig klar med anhængertræk til Kona electric, som i dag er Danmarks mest solgte elektriske SUV og den tredjemest solgte elbil i landet.

Det oplyser Hyundai Danmark i en pressemeddelelse.

- Det er en fantastisk nyhed, som vi har glædet os til at dele, da mange kunder har efterspurgt anhængertrækket. Det er kun få elbiler, der gør dette muligt, og vi håber selvfølgelig, at det vil give endnu flere danskere mod på at køre på el, siger Annegrethe Skovby, pressechef hos Hyundai Danmark, i pressemeddelelsen.

Lille trailer

Gør man sig forhåbninger om, at man så kan spænde den store boogietrailer på, så skal man skrue ned for optimismen.

Anhængertrækket kan kun tilkøbes på Kona-udgaven med lang rækkevidde kaldet Kona electric Long Range Performance 64kWt.

Med anhængertræk vil Kona electric Long Range Performance kunne trække en trailer op til 300 kg., så der er altså tale om mindre trailere. Hyundai fremhæver selv, at man nu man køre en tur på genbrugsstationen med hus- og haveaffaldet eller få sommergrejet og cyklen med på turen i sommerhus.

Anhængertrækket kan fås ved køb af ny Kona electric Long Range Performance som et tilkøb fra 7995 inkl. montering med 7-pol stiksæt. Ønsker man 13-pol stiksæt kan det fås inkl. montering til 9690 kr. Hvis man ønsker et aftageligt anhængertræk, koster det 2000 kr. ekstra.

Kona electric Long Range Performance er med 64kWt og kører op til 449 km på en opladning.

Det er ikke alle elbiler, der kan fås med anhængertræk, og typisk er det de større og noget dyrere elbiler, som kan fås med træk. Man kan dog få en Tesla Model 3 med trækkrog og en påhængsvægt på cirka 1000 kg.

