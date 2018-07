Nu kan du få besked, når din parkerede bil får en bilkabule

For mange bilejere kan en ny ridse få tiden til at stå stille i det smertelige øjeblik, hvor man opdager den. Lige der, nederst på bilens kofanger, hvor et vildfarent rødt køretøj har sat sit aftryk. Som et læbestiftskys på kinden, der kan få blodet til at stige til hovedet.

Denne gang er det bare ikke forelskelse, der er den drivende kraft, men snarere fortvivlse over, at det flygtige kys har forladt festen uden at efterlade sit nummer.

Tidligere stod man i sådanne tilfælde tilbage med drømmen om at have været mere tilstedeværende i gerningsøjeblikket. Men nu kan en række Mercedes-Benz modeller ifølge bilistorganisationen FDM give deres ejere besked, hvis bilerne kommer i nærkontakt med andre, mens de står parkerede.

Det skal først og fremmest gøre ejeren opmærksom på skaden, så omfanget kan vurderes, før han eller hun sætter sig ind og kører videre. Men det øger også ejerens chancer for at reagere og få fat i synderen, hvis vedkommende er tæt på sin bil.

Bilen sanser, hvor skaden er sket

Bulealarmen, der hedder 'Parking Damage Notification', er en del af Mercedes-Benz' udvidede tyverialarm og kan give besked via ejerens smartphone bare sekunder efter et sammenstød.

Alarmen er ekstraudstyr, men kan ifølge FDM allerede nu fås til den lille A-Klasse, den mellemstore C-Klasse og luksusbilerne CLS- og S-Klasse. Senere på året følger desuden den ligeledes luksuriøse E-Klasse.

Systemet virker ved, at bilen konstant måler små bevægelser, og den kan endda 'sanse', hvorfra stødet kommer. Foruden alarmen får ejeren altså også at vide, hvor skaden er sket, og på hvilket tidspunkt, sammenstødet skete. Sidstnævnte kan eksempelvis være brugbart, hvis man vil finde gerningsmanden på overvågningsbilleder.

Faktisk er Mercedes-Benz' tyverialarm også selv i stand til at sende billeder til ejeren af den bil, der stå bag sammenstødet, men ifølge FDM er det endnu ikke en mulighed, der er åbnet op for.

