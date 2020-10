Nu kan du få en VW Golf med 300 hk

Det er ikke længe siden, at Volkswagen præsenterede GTI-versionen af ottende generation af Golf-modellen, men allerede nu står tyskerne en klar med en hurtigere og kraftigere opdatering af GTI-modellen, som får navnet GTI Clubsport.

Under motorhjelmen på den nye Golf GTI Clubsport ligger en 2,0-liters TSI-motor, der er en videreudvikling af motoren i den 245 hk stærke Golf GTI. Effekten er øget fra 245 til 300 hk, og drejningsmomentet er øget med 30 Nm til 400 Nm.

GTI Clubsport tilbydes udelukkende med en 7-trins DSG dobbeltkoblingsgearkasse, der har lavere gearing og et indbygget launchcontrol-program, hvilket gør GTI Clubsport i stand til at runde 100 km/t på under 6 sekunder. Topfarten er elektronisk begrænset til 250 km/t, som dog ved tilkøb af en særlig pakke kan hæves til 270 km/t.

Hurtigere

For at det ikke kun er antallet af hestekræfter, der adskiller GTI Clubsports evner fra den almindelige Golf GTI, har Volkswagen også optimeret forakslen og styretøjet og desuden sænket bilen med 15 mm.

I udviklingen af undervognen har fokus været på at opnå den bedst mulige kombination af balance, vejgreb, stabilitet og maksimal køreglæde.

Resultatet af alle forbedringerne gør, at sammenlignet med en standard 245 hk Golf GTI er den nye GTI Clubsport op til 13 sekunder per omgang rundt på Nürburgring Nordscliefe.

For at bilen også kan stoppe igen, er bremsesystemet blandt andet opgraderet med 18 tommer bremseskiver og flere andre modifikationer, hvilket giver en markant kraftigere bremseevne, der samtidig skulle være nemmere at dosere.

GTI-fans vil hurtigt kunne genkende en Golf GTI Clubsport fra en almindelige GTI takket være diverse designdetaljer.

Den nye Golf GTI Clubsport kan bestilles til priser fra 544.997 kr.

