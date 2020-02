Nu kan du få højere skrotpræmie for din gamle dieselbil

I fjor blev der øremærket 65 millioner kroner til en højere skrotpræmie på gamle dieselbiler, så ejerne i stedet for de sædvanlige 2200 kroner kunne få 5000 kroner for at skrotte deres dieselbil, hvis den var fra før 2006.

De 65 millioner blev hurtigt brugt op, og dermed var det allerede 1. juli samme år slut med at få flere penge for at skrotte ældre dieselbiler.

Se også: Elbil, diesel- eller benzinbil? Her er det billigste valg

Nu bliver det dog igen muligt at få en højere gevinst for at skrotte sin gamle dieselbil. Mellem 24. februar til og med 31. marts 2020 hæves skrotpræmien for dieselbiler ældre end år 2006 fra 2200 kroner til 5000 kroner.

Det skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse.

Der er afsat 26 millioner kroner i dieselpuljen, som udbetales efter først-til-mølle. Det vil sige, at forhøjelsen af skrotpræmien til 5000 kroner falder bort, i det øjeblik puljen er brugt. Til den tid får ejeren udbetalt den almindelige skrotpræmie på 2200 kroner.

Den særlige pulje er kun åben i en begrænset periode og lukker senest 31. marts 2020. Derfor gælder det for dieselbilsejerne om at være hurtige.

Puljen blev opbrugt på meget kort tid, da den var åben i 2019. Miljøstyrelsen forventer, at det kommer til at gøre sig gældende igen.

- Det bliver formentligt et spørgsmål om få uger, før puljen er brugt op, skriver Miljøstyrelsen.

- Ikke nok

Hos Autobranchen Danmark kalder man det 'klogt' at hæve skrotpræmien for ældre dieselbiler, men samtidig mener man ikke, at den hæves nok, eller at puljen er stor nok.

- Skrotpræmien bør gøres permanent, og puljebeløbet bør gøres markant større. Den nye ordning rummer blot 26 millioner kroner. I starten af 2019 øremærkede man 67 millioner til en lignende ordning, der hurtigt blev udtømt. En grøn omstilling af vores bilpark kræver gevinster i begge ender for forbrugerne. Både når de køber en grønnere bil, men også når de vælger at sende den gamle og udtjente bil til skrot, siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark, i en pressemeddelelse.

Hvis man som bilejer skal opnå den forhøjede skrotpræmie, skal bilen være ældre end 2006. Tal fra bilstatistik.dk, der samler alle tal over den danske bilpark, viser, at der findes mindst 150.000 dieselbiler, som er indregistreret før 2006 i Danmark.

Den nye pulje svarer ifølge Miljøstyrelsen til udbetaling for omkring 9000 dieselbiler.

2019 blev der skrottet cirka 23.000 ældre dieselbiler som følge af ordningen.

Se også: Boris Johnson vil forbyde salg af benzin- og dieselbiler