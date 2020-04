Nu kan du få ikonisk filmbil i Lego

Bilen, som nu kan fås som Lego-bil, var med i den første 'The Fast and the Furious'-film

Har du nogensinde set bilfilmen 'The Fast and the Furious', kan du sikkert huske scenen, hvor karakteren Dominic Toretto første gang fyrer op under sin Dodge Charger R/T fra 1970.

Den sorte muskelbil med motoren stikkende op gennem kølerhjelmen kan nu fås som et Lego-sæt.

Det oplyser Lego i en pressemeddelelse.

Bag Lego-Chargeren står Lego Group og Universal Brand Development, og Charger-sættet består af hele 1077 brikker.

Som på originalen har Lego-versionen også en åben kølerhjelm med den store potente V8-motor stikkende ud, som du kan se på billedet over artiklen.

Dominic Torettos Dodge Charger kan selvfølgelig ryge på baghjulene. Foto: PR

Mange detaljer

Når bilen er færdigbygget, har den en lang række features, som stammer fra den oprindelige bilfilm.

Modellen kan blandt andet stå på baghjulene som en henvisning til en af filmens mest berømte scener, hvor Dominic Toretto formår at få bilen på baghjulene under acceleration i et ræs. I Lego-bilen er der gjort plads til nitrous-flasker i bagagerummet, stemplerne i motoren kan bevæges, og der er endda en brandslukker i kabinen.

Lego-byggere over ti år kan glæde sig til at sætte de over 1000 klodser sammen. Foto: PR

Lego-bilen er i størrelsesforholdet 1:13 og er henvendt til Lego-fans over ti år. Sættet har man kunnet forudbestille fra 30. marts, mens det kan købes verden over fra 27. april. Prisen er ikke oplyst.

