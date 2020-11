Nu kan du få langt mere for din brugte bil

Overvejer du at skille dig af med din brugte bil, kan det være, du skal slå til nu. Brugtmarkedet er nemlig vendt på hovedet, så det i dag er sælgers marked, hvilket vil sige, at du kan få langt mere for din brugte bil i forhold til tidligere.

Det skriver Bilbasen Blog.

Tilbage i begyndelsen af maj var der cirka 74.000 biler til salg på Bilbasen. Nu er der omtrent 57.000 brugte biler til salg.

Det er et fald svarende til 24 procent, og den slags har Jan Lang, som er markedsanalytiker hos Bilbasen, ikke set før.

- Det er gået fra at være købers marked til at være sælgers marked, siger Jan Lang til Ekstra Bladet.

- Hvis man overvejer at skifte sin bil ud, så er det nu. Der er et voldsomt underudbud af brugte biler til salg, siger han.

Han oplyser, at priserne på brugte biler gennemsnitligt er steget med 10 og 15 procent fra slutningen af april til i dag.

Som eksempel oplyser han, at man i slutningen af april ville kunne forvente at få omtrent 53-54.000 kr. for en Volkswagen Up fra 2016. I dag vil man kunne få over 60.000 kr. for den, og det skyldes ifølge markedsanalytikeren, at forhandleren i dag vil kunne sælge en sådan model til op mod 75.000 kr.

Flere pendlere

Årsagen til, at det nu er sælgers marked frem for købers marked, er ifølge Bilbasen, at coronapandemien har fået mange til at droppe den kollektive trafik for i stedet at køre i privat bil.

Det ses også i de forskellige segmenter af biler til salg på Bilbasen. Hvor det generelle udbud af brugte biler er faldet med lige under 25 procent, er udbuddet af mikro- og minibiler, som er populære blandt pendlere, mere end halveret.

- Derfor kan du få væsentligt mere for din brugte bil, end du kunne for bare et halvt år siden. Særligt hvis du ligger inde med en mikro- eller minibil, lyder konklusionen fra Bilbasen.

Ifølge Bilbasen er det især dem, der vil skifte en brugt bil ud med en fabriksny, som får glæde af den store efterspørgsel.

- Priserne på fabriksnye biler er nemlig ikke steget, og forhandlerne er, oven på covid-19, meget interesserede i at sælge dig en ny bil - og tilmed give dig en god aftale, skriver Bilbasen.

