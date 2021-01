Nu kan du få populær elbil i billigere udgave

Danskerne har indtil videre været ganske vilde med den elektriske ID.3 fra Volkswagen.

Modellen blev den næstmest populære elbil i år 2020 med 1722 nye eksemplarer på danske plader kun overgået af Tesla Model 3 med 4277 nye eksemplarer.

Nu kan det være endnu flere danskere bliver fristet af at købe en Volkswagen ID.3. I hvert fald kommer elbilen nu i en ny billigere indstigningsmodel, kaldet ID.3 City, hvor prisen starter på 269.995 kr.

Indtil videre har man kunnet købe ID.3 med to forskellige batteristørrelser på henholdsvis 58 kWh og 77 kWh, men ID.3 City kommer med 45 kWh. Det betyder også, at kunderne skal leve med en kortere rækkevidde sammenlignet med de to andre modeller. På en opladning er den officielle rækkevidde i en ID.3 City 349 km.

ID.3 City kan lade med 7,2 kW AC, når der lades hjemme med en ladeboks, og stopper man ved en hurtiglader, kan den klare op til 100 kW. Elmotoren yder 150 hk, og ID.3 kan accelerere fra 0 til 100 km/t på kun 8,9 sek.

Se feltet: Disse biler skal kæmpe om prestigefyldt titel

Færre kræfter

Den nye indstigningsmodel er ikke den eneste nye model, som er blevet føjet til ID.3-familien.

Der er nemlig kommet nye versioner af udgaverne med det mellemste 58 kWh store batteri.

Hvor de nuværende udgaver med den batteristørrelse yder 204 hk, må de nye versioner nøjes med 145 hk. Prisen for den billigste, ID.3 Life, begynder ved 299.995. kr.

Denne version kan accelerere til 100 km/t på 9,6 sek. og har et forbrug ved blandet kørsel på 15,5 kW/100 km og en rækkevidde på 423 km. ID.3 Life 145 hk kan lade med henholdsvis 11 kW AC og 100 kW DC, hvilket gør det muligt at lade 100 km ekstra rækkevidde på kun 8 minutter ved 100 kW DC. ID.3 med 145 hk-motor tilbydes også i udstyrsversionerne Business til 329.995 kr. og Family til 339.995 kr.

Elektrisk fremtid

Volkswagen satser på en elektrisk fremtid, og derfor vil ID.3-familien snart få følgeskab af flere ID-elbiler.

Til marts introduceres SUV'en ID.4, og senere på året følger en firehjulstrukket topmodel af ID.4 samt verdenspremieren på den serieproducerede version af konceptbilen ID.CROZZ. I 2022 introduceres ID.BUZZ og BUZZ Cargo, og i 2023 kommer den serieproducerede version af ID. Space Vizzion, der kan beskrives som en stor stationcar i firmabilsklassen.

Alle er baseret på Volkswagens nye MEB-platform, der er specifikt udviklet til elbiler og som vil udgøre fundamentet for de cirka 1,5 millioner elbiler, Volkswagen forventer at producere om året i 2025.

Blev et vendepunkt: Så mange opladelige biler købte danskerne