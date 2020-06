Nu kan du ikke længere få p-afgift for dette

Har du prøvet at komme tilbage til en parkeringsafgift, fordi du har standset på et sted i to minutter?

Så har du nu god grund til at være utilfreds med parkeringsafgiften.

I en ny dom slår Østre Landsret fast, at en standsning ikke er det samme som en parkering - hverken på offentlig vej eller på en privat parkeringsplads.

Det skriver FDM i en pressemeddelelse, efter et FDM-medlem fik en p-afgift for at standse sin bil i to minutter på en privat parkeringsplads. Men den parkeringsafgift var altså ikke berettiget.

Tilbage i juli 2016 standsede FDM's medlem sin bil på en parkeringsplads for at løbe et kort ærinde i sin bank. Men selvom hun var væk bare et par minutter, nåede p-vagten alligevel at sætte en p-afgift under vinduesviskeren, da p-skiven ikke var indstillet korrekt, som reglerne påbød. Men den går altså ikke.

- Der er ifølge færdselsloven først tale om en parkering, hvis bilen holder længere end tre minutter, ellers er det en standsning. Det mener vi også gælder ved privat parkering, hvis ikke andet fremgår af skiltet, og vi er glade for, at landsretten deler vores fortolkning af det, siger Abid Khan, der er advokat i FDM, og som har ført sagen i landsretten på vegne af FDMs medlem.

Kræver en observation

Dommen betyder, at medmindre andet fremgår af skiltene, skal p-vagter altså observere og kunne dokumentere, at en bil holder i mere end tre minutter, før de må give en p-afgift. Det kunne p-selskabet ikke i den konkrete sag.

- Ved parkering på privat område accepterer man de vilkår, der fremgår af skiltene her. Men hvis der ikke står noget om, at man ikke må standse, mener vi ikke, at man efterfølgende kan give en p-afgift for det, siger Abid Khan.

- Bilister lærer i forbindelse med deres køreundervisning, at der efter færdselsloven først er tale om en parkering efter tre minutter. Vi er især glade for, at landsretten med sin dom slår fast, at bilister, der standser på privat område, ikke stilles dårligere end ved standsning på offentligt område. Det gør det lettere for bilisterne, at der ikke bruges forskellige begreber. Det betyder også, at det bliver muligt at løbe små ærinder, og det vil ikke være noget, der koster p-selskaberne penge. Det kan vi kun være tilfredse med, siger han.

FDM anbefaler, at man altid orienterer sig om de gældende p-regler for at undgå en p-afgift.

