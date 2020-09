Nu kan du købe klimakompensation på tankstationen

Danske bilister og virksomheder får nu mulighed for at CO2-kompensere brændstoffet, når de tanker bilen eller lastbilen op

Når du fremover tanker din benzin- eller dieselbil på landets Shell-stationer, har du mulighed for at CO2-kompensere for det brændstof, du tanker.

Fra 14. september kan danske bilister og virksomheder køre CO2-kompenseret, når de fylder Shell-brændstof på bilen eller lastbilen. DCC Energi, som står bag Shell, lancerer nu muligheden for at CO2-kompensere brændstofforbrug via CO2-kreditter fra skov- og naturbevarelsesprojekter. Det oplyser DCC Energi i en pressemeddelelse.

- Vi står midt i en stor omstilling til en mere bæredygtig energiforsyning. Men der er fortsat mange i Danmark, der er afhængige af deres almindelige bil eller lastbil for at få hverdagen eller forretningen til at hænge sammen. Derfor giver det god mening at introducere CO2-kompensering af brændstof som en ny mulighed for både bilister og virksomheder. I det omfang du endnu ikke kan undgå eller reducere din CO2-udledning, er kompensering både oplagt og et skridt i den rigtige retning, siger Christian Heise, adm. direktør i DCC Energi, i pressemeddelelsen.

Så meget koster det

CO2-kompensationen gælder det Shell-brændstof, som DCC Energi sælger i Danmark - herunder brændstof på de 232 Shell tankstationer samt brændstof og fyringsolie leveret direkte til virksomheder, kommuner og private husstande.

Det er frivilligt, om kunderne ønsker at tilvælge CO2-kompensering.

- På tankstationerne starter vi op med at knytte kompensering sammen med Shells brændstofkort til private og erhvervskunder. Hertil kommer det direkte salg, vi har til virksomheder og kommuner, som også kan kompensere brændstoffet, de får leveret fra os med tankbil. På sigt vil vi gerne gøre CO2-kompensering af brændstof endnu mere tilgængeligt. Det kunne f.eks. være med en knap på standerne på tankstationerne, som du kender det fra 'støtteknappen' på flaskeautomater i supermarkedet, siger Søren Møller Maretti, retaildirektør i DCC Energi.

Afhængig af produkt koster det mellem 15 og 18 øre ekstra per liter inkl. moms alt efter, om man tanker benzin eller diesel.

DCC Energis tilbud om CO2-kompensering bygger på store naturprojekter, som Shell har investeret i. Projekterne, der er certificerede under internationalt anerkendte standarder, forebygger skovrydning og genplanter skov.

