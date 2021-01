Nu kan du købe vanvittig minibil: Så meget koster den

Toyota åbner nu for salget af den vilde GR Yaris og afslører samtidig prisen

Pak alle dine fordomme om Toyota som en kedelig bilproducent væk. Japanerne har flere gange over de senere år bevist, at de igen vil og kan bygge underholdende biler.

Et af de nyeste skud på stammen inden for kategorien af underholdende Toyotaer er modellen GR Yaris, som er en hårdkogt, kompromisløs udgave af den almindelige Yaris.

I GR Yaris har japanerne udstyret lommeraketten med firehjulstræk og 261 hk fra en tre-cylindret turbomotor. Modellen stryger fra 0 til 100 km/t. på under 5,5 sekunder. Den er udviklet i samarbejde med Toyotas succesrige rallyteam og er ubestridt den mest potente minibil, du kan købe til gaden.

Toyota åbner nu for salget af GR Yaris i Danmark med en pris, der starter på 499.990 kr.

Lettere og svagere Supra er en køreglad maskine

Få ligheder med almindelig Yaris

Selvom GR Yaris deler navn med den almindelige familiebiler, man kender fra danske veje, så er det i virkeligheden få elementer fra den almindelige Yaris, som går igen på den kraftfulde firehjulstrukne version.

GR-modellen er udviklet af motorsportsafdelingen, Toyota Gazoo Racing, og Toyotas rallyteam, Tommy Mäkinen Racing, i Finland, og den skal bl.a. også bruges som såkaldt homologeringsmodel for Toyotas fremtidige rallybil.

Det er derfor kun forlygter, baglygter, sidespejle og tagantenne, som GR Yaris har til fælles med den almindelige Yaris

Toyotas nye miniraket, der kan bestilles hos alle Toyota-forhandlere i Danmark, kommer i tre forskellige udstyrsvarianter.

Standardudgaven koster som nævnt 499.990 kr., og til prisen får man det særlige firehjulstræk og en lang række specielle GR-detaljer som aluminiumspedaler, sportssæder, sportslæderrat og en særlig GR-sportsundervogn.

Vælger man en såkaldt Convenience-pakke, får man bl.a. overvågning af de blinde vinkler, head up display i farver i forruden, parkeringssensorer for og bag samt et luksuriøst JBL lydanlæg med 8 højttalere. GR Yaris Convenience koster 545.990 kr.

Den tredje udstyrsudgave er til dem, der ønsker den ubetinget bedste opsætning til banekørsel. GR Yaris Cicuit, som udstyrsudgaven hedder, byder i tillæg til standardudgaven på et særligt Torsen-differentiale, der er i stand til at fordele trækkraften mellem højre og venstre hjul både for og bag, så man på den måde får den helt optimale fordeling af kræfter mellem de fire hjul.

Circuit-udgaven er desuden monteret med 18 tommer letvægts alufælge med Michelin Pilot Sports 4s dæk, har fået et forstærket motorunderskjold, banetunet undervogn og styretøj og ekstra kraftige, rødlakerede GR bremsekalibre. GR Yaris Circuit koster 575.990 kr.