Nu kan du køre elbil på abonnement

Vil du gerne køre elbil, men er i tvivl om, hvorvidt det passer til dit kørselsbehov, eller om det i det hele taget er noget for dig?

Så kan du nu prøve at køre elbil på abonnement via tjenesten Dribe. Firmaet håber at gøre det lettere og mere fleksibelt at køre grønt.

Det oplyser Dribe i en pressemeddelelse.

Se også: Flere vil køre længere ture i naboens bil

Dribe fungerer sådan, at deres omtrent 2.000 medlemmer abonnerer på en bil i stedet for at købe eller lease. Kunderne kan derfor skifte til en anden model, hvis deres behov ændrer sig, eller hvis de har lyst til at prøve noget nyt. Og nu kan de så for første gang vælge en elbil.

- Vi er glade for at kunne tilbyde elbil på abonnement som de første i Danmark, siger Lars Eegholm, der er adm. direktør i Dribe, i pressemeddelelsen.

- Mange forbrugere vil gerne køre grønt, men er tilbageholdende med at investere i en elbil. Det skyldes ikke mindst bekymringen om, hvorvidt en elbil passer til deres behov i forhold til, hvor langt bilen kan køre per opladning. Den barriere fjerner vi nu, fordi vores medlemmer ikke er bundet af deres bil i lang tid og kan skifte, når deres behov ændrer sig, siger han.

Introducerer BMW i3

Dribe-kunder kan i første omgang sætte sig bag rattet af elbilen BMW, som har en rækkevidde på mellem 285-310 km på en fuld opladning.

Virksomheden forventer at udvide sit sortiment med flere elbiler i den nærmeste fremtid.

- Markedet for elbiler ændrer karakter netop nu, fordi mange producenter investerer massivt i udviklingen. Elbilerne bliver markant bedre inden for de næste 2-3 år, og det betyder samtidig, at de nuværende modeller ældes hurtigt. Men det slipper vores medlemmer for at spekulere på, fordi vi løbende udskifter og optimerer vores bilflåde, så vi hele tiden kan tilbyde markedets bedste modeller, siger Lars Eegholm.

Så meget koster det

En BMW i3 koster 5.299 kr. per 30 dage hos Dribe. Prisen er inklusiv alt, herunder service- og reparationsaftale, forsikring, vejhjælp, sommer- og vinterdæk, grøn ejerafgift samt et abonnement til Clever, der giver ubegrænset strøm fra 1.400 ladepunkter landet over.

Desuden betaler Dribe-medlemmer 499 kr. per måned for at være medlem.

Se også: De vilde M-biler fra BMW fås nu på abonnement