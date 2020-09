Nu kan du køre elektrisk i den nye Defender

Den nye Land Rover Defender er på alle måder en mere moderne bil i forhold til forgængeren, og det gælder ikke mindst i forhold til drivlinjer. Nu har Land Rover gjort den nye Defender endnu mere moderne ved at lancere den som en plug-in hybrid (PHEV). Defender P400e hedder den nye opladelige Defender, som samtidig er den mest kraftfulde og brændstofeffektive udgave af offroadikonet.

P400e-modellen kombinerer en kraftfuld 2,0-liters, firecylindret benzinmotor og en elmotor på 105 kW. Benzinmotoren yder i sig selv 300 hk og sammen med elmotoren, der drives af et batteri på 19,2 kWh, yder P400e samlet set 404 hk. Det er en del i en Land Rover Defender, og derfor accelererer modellen fra 0-100 km/t på 5,6 sekunder, og tophastigheden er 191 km/t.

Batteriet på 19,2 kWh sikrer en elektrisk rækkevidde på op til 43 km på en opladning.

Modellen kommer standard med en Mode 3-ladekabel. Foto: Land Rover

Den fås udelukkende med det lange '110' karrosseridesign og kan fås med fås med fem eller seks sæder.

Alle PHEV-udgaver er udstyret med et Mode 3-ladekabel som standard, ligesom man kan købe et Mode 2-ladekabel som ekstraudstyr. Mode 3-ladekablet muliggør opladning op til 80 procent på to timer, mens opladning op til 80 procent med et Mode 2-ladekabel varer omtrent syv timer. Med en lynoplader på 50 kW oplader P400e op til 80 procents kapacitet på 30 minutter.

Med en lynoplader på 50 kW oplader P400e op til 80 procents kapacitet på 30 minutter. Foto: Land Rover

Ikonisk model

Den nu udgåede Defender var en af de mest ikoniske bilmodeller i verden, og den var elsket for dens hårdførhed og evner i terrænet.

Det er derfor et kræsent publikum, Land Rover skal ramme med den nye model.

- Den nye Defender respekterer sin fortid, men er ikke tynget af den. Dette er en Defender til en ny tidsalder. Dens unikke personlighed fremhæves af den markante silhuet og optimale proportioner, der gør den både yderst attraktiv og seriøst kapabel - en visuelt tiltalende 4x4, der bærer sit design og tekniske integritet med kompromisløst engagement, lød de store ord fra Gerry McGovern, chefdesigner i Land Rover, i forbindelse med verdenspremieren på den nye version.

Modellen kom til Danmark i april, og PHEV-versionen kan fås fra 2021.

