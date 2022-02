Nu kan du køre en million kilometer

Toyota er på vej med mærkets første dedikerede elbil, og hvis tryghed og ro i maven er vigtigt for dig, er der nu gode nyheder fra den japanske bilfabrik.

Når bZ4X, som mærkets nye elbil hedder, kommer på markedet herhjemme, garanterer Toyota nemlig, at batteriet efter 10 års brug eller op til en million kilometers kørsel - alt efter hvad der kommer først - som minimum stadig har 70 procent af sin oprindelige kapacitet til rådighed.

Det oplyser Toyota i en pressemeddelelse.

For at kunne få garantien på batteriet på bZ4X er der krav om, at man lægger vejen forbi et autoriseret Toyota-værksted og får udført service efter forskrifterne.

Til sammenligning får man hos Volkswagen en garanti på batteripakken på den ultrapopulære elbil ID.4 på otte år eller 160.000 kilometer - alt efter hvad der kommer først.

Hos amerikanske Tesla får man som minimum ligeledes en garanti på otte år eller 160.000 kilometer. På visse af modellerne får man dog op til 240.000 kilometers kørsel.

Første elbil

Dermed placerer Toyota sig som et af de mærker med den bedste garanti på batteridrivlinjen.

Og hvad er bZ4X så for en størrelse?

Toyotas første elbil er en Ssuv, som byder på enten forhjulstræk, 204 hk og 265 Nm eller firehjulstræk, 218 hk og 336 Nm.

For sidstnævnte ligger accelerationstiden på 6,9 sekunder. Alle tal er dog foreløbige, da bilens endelige typegodkendelse ikke er på plads endnu.

Det 71,4 kWh store litium-ion-batteri giver en forventet rækkevidde på over 450 kilometer. Den præcise rækkevidde offentliggøres, så snart bilen er endeligt typegodkendt.