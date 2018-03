Nu kan du komme hurtigere over broerne

Fra i dag kan du lade Brobizzen ligge derhjemme og lade betalingskortet blive i lommen, når du kører over Øresundsbroen. I hvert fald hvis du på forhånd går ind og registrerer din nummerplade på Øresunds hjemmeside.

Fremover er nummerpladen nemlig nok til at klare ærterne, når du kører over broen mellem Danmark og Sverige, og senere på måneden vil samme smarte trick gøre sig gældende på Storebæltsbroen.

Det skriver FDM.

De nye systemer med nummerpladegenkendelse skal gøre, at bilisterne sparer tid ved at slippe for at stoppe helt op, når de skal passere bommene, og samtidig giver en registrerering af nummerpladen selskabets kunder rabat, når kører over de to broer.

Mens tiltaget er sat i værk fra i dag på Øresundsbroen, forventes det at træde i kraft sidst i marts på Storebæltsbroen, hvor det nye system vil komme til at hedde 'Pay By Plate'.

Ifølge FDM er aflæsningen af nummerpladerne i testfasen lykkedes hele 98 procent af gangene, men det kræver dog, at nummerpladen er forholdsvis ren, hvis systemet skal kunne aflæse den. Hvis systemet svigter, har man dog stadig mulighed for at køre over broen gennem de blå baner, hvor man kan betale med sit betalingskort.

Ekstra Bladet har talt med Jens Genders, som er PR konsulent hos Øresund, for at høre, hvordan første morgen med nummerpladegenkendelse er gået:

- De første meldinger er, at det hele kører efter planen. Men vi har jo også haft en testfase, som har løbet siden december, hvor vi i stigende grad har taget kunder ind, som har kunnet køre med det, så jeg forventer ikke, at der vil komme nogen specielle udfordringer i dag, siger Jens Genders og fortsætter:

- Fremadrettet vil vi selvfølgelig være opmærksomme på eventuelle nye udfordringer, som denne metode medfører, og tilpasse derefter. Som med al anden teknik er der altid behov for justeringer undervejs, men vi føler, vi er godt forberedte, og er glade for at kunne tilbyde vores kunder denne løsning

- Hvilke forventninger har I i forhold til, om jeres kunder vil registrere sig?

- Vi har haft en fornuftig tilslutning indtil videre. Vi har kørt det ud i et eskalerende omfang blandt vores eksisterende kunder, og så har vi stille og roligt udvidet testgruppen, og det har været en succes indtil videre - også i den forstand, at systemet virker, som det skal, siger Jens Genders.

Hvis man både har registreret sin nummerplade, men også har sin Brobizz i bilen, så er det ifølge FDM valget af bane, der afgør, hvilken betaling der går igennem. På både Storebælt og Øresund vil nummerpladebetalingen give samme rabatter som med Brobizz.

