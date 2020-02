Nu kan du lade din elbil superbilligt – hvis det er en Mercedes

Der er gode nyheder for elbilejere, hvis bil er af mærket Mercedes-Benz. Ladenetværket Ionity tilbyder nemlig nu, at man kan lade sin elbil til en pris på 2,20 kr. pr. kWh, hvilket vil sige, at en elbil som en Mercedes-Benz EQC kan oplades for 176 kroner.

Det oplyser Mercedes-Benz i en pressemeddelelse.

Køber man en elektrisk Mercedes-Benz indgår et medlemsskab til Ionity-netværket gratis det første år med tjenesten 'Mercedes me Charge'. Kunderne betaler udelukkende for deres forbrug.

Den nye pris for medlemmer er netop offentliggjort til 2,20 kroner per kWh i Danmark, hvilket er noget lavere, end de 6,20 kr. pr. kWh det ifølge Bil Magasinet normalt koster, hvis du ikke har noget abonnement på Ionity. Audi-kunder kan dog også få lov at lade til 2,40 kr. pr. kWh hos Ionity.

Lader hurtigt

Hvis man lader på en oplader med 110 kW, kan en Mercedes-Benz EQC lades fra 10- 80 procent strøm på omtrent 40 minutter.

Der er i dag 6 aktive Ionity-stationer i Danmark og 208 aktive stationer i Europa, og firmaets ambition er at have 400 ladestationer klar i løbet af 2020.

- Det mest hyppige er, at man lader sin elbil derhjemme eller på jobbet for at have den fulde rækkevidde allerede fra start, men i forbindelse med de længere rejser er det rart at have adgang til hurtigladere langs motorvejsnettet, så man hurtigt kan komme på farten igen, når man f.eks er på vej på skiferie i sin elbil, siger Louise Grimsgård, som arbejder med opladning hos Mercedes-Benz i Danmark og Sverige, i pressemeddelelsen.

- Derfor er en god infrastruktur vigtig for oplevelsen af at rejse langt i sin elbil – ikke mindst internationalt, siger hun.

Hvor det vil koste Mercedes-Benz EQC-ejere 176 kroner at lade det 80 kWh store batteri op, ville det for ikke-Mercedes-ejere koste 496 kroner at lade et tilsvarende batteri op.

