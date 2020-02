Nu kan du lade elbilen endnu hurtigere langs danske motorveje

Kører du elbil, kan du fremover køre forbi rastepladserne Karlslunde Øst og Karlslunde Vest på Køge Bugt Motorvejen, hvis du gerne hurtigt vil have strøm på din bil.

Vejdirektoratet har netop åbnet to særligt hurtige ladestandere til elbiler på to rastepladser - og med endnu en åbning planlagt på en tredje rasteplads inden længe. Der er i dag ladestandere på 35 rastepladser herhjemme.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

De nye lynhurtige ladestandere finder man på rastepladserne Karlslunde Øst og Karlslunde Vest, som er blandt de allermest besøgte herhjemme. I foråret etableres også lynladestandere på rastepladsen ved Farøbroen.

På rastepladserne findes i forvejen ladestandere, der lader med en effekt på op til 50 kW.

De to ny ladestandere er dog endnu hurtigere, for de er de såkaldte Ultra Fast Chargers. I alt er der tre elladestandere på hver af de to rastepladser Karlslunde Vest og Karlslunde Øst.

De nye lynladestandere henvender sig mod de nye og kommende generationer af elbiler, som er udstyret med de hurtigladende og længererækkende batterier.

Lynladerne kan oplade med en effekt op til 175 kW med CCS-stikket, og det kan opgraderes til 350 kW. Med det såkaldte Chademo-stik kan der lades med 50 kW, som kan opgraderes til 75 kW.

Det vil sige, at lynladestanderne kan benyttes af de nye hurtigladende elbiler, der i øjeblikket løbende introduceres på det danske bilmarked.

Grøn indsats

De nye lynladestandere udgør samtidig en styrkelse af netværket af ladestandere herhjemme. Et netværk, der består af 35 rastepladser, hvor man kan lade sin elbil op langs statsvejnettet eller ved Storebæltsbroen.

Opbygningen af dette netværk er sket gennem en proces, der har varet i flere år, lyder det fra Vejdirektoratet.

- Vi har i Vejdirektoratet længe arbejdet målrettet på at udbygge og styrke netværket af ladestandere til elbiler langs det overordnede vejnet. Dette arbejde ligger i forlængelse af den indsats, vi gør for grøn og klimavenlig infrastruktur, siger Helga Theil Thomsen, trafik- og plandirektør fra Vejdirektoratet, i pressemeddelelsen.

Ladestanderne er blevet opført af virksomhederne Powered By E.ON Drive og Clever.

- Det er helt afgørende, at vi sammen understøtter den bæredygtige e-mobilitet med et stærkt og sammenhængende netværk af lynladestationer, så det bliver stadig nemmere at lade bilen på farten. Og netop derfor er vores tætte samarbejde med Vejdirektoratet et stort og vigtigt skridt på vejen, når vi skal skabe lynhurtig og meningsfuld opladning til danskerne langs de vigtige trafikale årer i Danmark, fortæller Casper Kirketerp-Møller, en af de to administrerende direktører i Powered by E.ON Drive & Clever.

