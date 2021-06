Nu kan du tanke bedre brændstof

Benzinmotorer kan have gavn af at få tilført additiver, da additiverne kan have en positiv effekt på især benzinmotorer med direkte indsprøjtning, som ellers risikerer at sode til.

Det har en undersøgelse fra FDM tidligere vist, og nu er udvalget af tankstationer med premium brændstof med additiver blevet større.

Ingo indfører nemlig som den første lavpriskæde et nyt premium brændstofprodukt med additiver, som altså kan sammenlignes med de bedste benzintyper på markedet.

'95 Upgrade' kalder Ingo det nye produkt, som har fået tilført et ekstra multifunktionelt additiv, som kan hjælpe med at rense og beskytte motoren og reducerer friktion, så man får en bedre motorgang.

Det nye produkt bliver i første omgang introduceret på fem Ingo-tankstationer i Københavnområdet. I løbet af sommeren vil produktet være tilgængeligt på samtlige Ingo-stationer i Danmark, som i dag tilbyder 92 oktan.

Gavner nyere biler

FDM har tidligere lavet deres egen undersøgelse af, hvilken effekt additiver har på benzinmotorer.

Traditionelt set har tilsodning af motorer mest været noget, man skulle være opmærksom på med dieselmotorer, men det kan også opstå i benzinmotorer.

'Problemer med soddannelse i benzinbiler gælder især for motorer med direkte indsprøjtning, og særligt hvis man ofte kører kortere ture,' lød det i undersøgelsens konklusion fra FDM.

Derfor anbefaler organisationen brug af additiver til rensning af benzinmotorer som en præventiv foranstaltning, og nu er det altså også blevet en mulighed at tanke premium benzin med additiver hos Ingo.